ΥΠΕΞ: Συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο του Ντέσμοντ Τούτου

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για τον θάνατο του Αρχιεπισκόπου της Νοτίου Αφρικής Ντέσμοντ Τούτου, ενός εξέχοντος ακτιβιστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα και βραβευμένου με Νόμπελ Ειρήνης για τον ρόλο του στον αγώνα κατά του Απαρτχάιντ», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Τwitter.

«Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στον λαό της Νότιας Αφρικής», προσθέτει.

Deeply saddened by the passing of #SouthAfrica's Archibishop Desmond Tutu, a prominent civic & human rights activist and Nobel Peace Prize laureate for his role in the fight against apartheid. Our sincere condolences to his family & the people of South Africa pic.twitter.com/C7SiXCX6uk