ΥΠΕΞ: Συγκλονισμένοι από την αποτρόπαια επίθεση κατά σχολικού λεωφορείου στο Κόσοβο

Μήνυμα για την ένοπλη επίθεση κατά σχολικού λεωφορείου στο Κόσοβο ανάρτησε στο λογαριασμό του στο twitter το υπουργείο Εξωτερικών.

«Είμαστε συγκλονισμένοι από την αποτρόπαια επίθεση στη Gjakovë κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους αθώοι άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών», ανέφερε.

«Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων που χάθηκαν και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Μπροστά σε αυτήν την τραγωδία, οι σκέψεις μας είναι με όλους τους Κοσοβάρους».

Appalled by the heinous attack in Gjakovë in which innocent people including children lost their lives.Our sincere condolences to the families of the victims that perished & wishes for a speedy recovery to the injured. In the face of this tragedy, our thoughts are w/ all Kosovars