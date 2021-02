ΥΠΕΞ: Συγχαρητήριο μήνυμα στον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών

Συγχαρητήριο μήνυμα στον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών Λουίτζι ντι Μάιο, ο οποίος διατήρησε το χαρτοφυλάκιό του στη νέα ιταλική κυβέρνηση, έστειλε το υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στο Twitter.

«Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία για την περαιτέρω προώθηση των ισχυρών δεσμών και της μακράς φιλίας Ελλάδας και Ιταλίας, καθώς και την ενίσχυση της άριστης συνεργασίας σε πολλούς τομείς», αναφέρεται στην ανάρτησή του υπουργείου Εξωτερικών.

Congratulations to @luigidimaio on his reconfirmation as #Italy FM. We are looking forward to continue working together to further advance the strong ties & enduring friendship between 🇬🇷&🇮🇹 and to strengthen the excellent cooperation across a wide range of sectors@ItalyMFA https://t.co/n0oZ3CMXYw