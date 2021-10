ΥΠΕΞ: Συγχαρητήριο μήνυμα στη νέα υπ. Εξωτερικών της Νορβηγίας

Συγχαρητήριο μήνυμα στη νέα υπουργό Εξωτερικών της Νορβηγίας Anniken Huitfeldt απέστειλε το υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στο twitter.

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε για την περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων Ελλάδας - Νορβηγίας και την ενίσχυση της διμερούς και πολυμερούς μας συνεργασίας», ανέφερε.

Congratulations to @AHuitfeldt for being appointed new #Norway Foreign Minister. We look forward to working together in order to further advance 🇬🇷-🇳🇴 relations and enhance our bilateral and multilateral cooperation@NorwayMFA