ΥΠΕΞ για την Εθνική Εορτή του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

Συγχαρητήριο μήνυμα στο Λουξεμβούργο για την εθνική εορτή του ανάρτησε στο λογαριασμό του στο twitter το υπουργείο Εξωτερικών.

«Τα θερμά μας συγχαρητήρια και τις καλύτερες ευχές μας στους εταίρους και συμμάχους μας με την ευκαιρία της Εθνικής Εορτής του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου», αναφέρει.

Happy #NationalFeierdag, Luxembourg!

Our warmest congratulations and best wishes to our 🇱🇺 partners and allies on the occasion of the National Day of the Grand Duchy of #Luxembourg.

🇬🇷🤝🇱🇺 pic.twitter.com/Bp6japEqYM