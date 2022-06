ΥΠΕΞ: Είμαστε βαθύτατα συγκλονισμένοι από τη φρικτή επίθεση στο Όσλο

«Είμαστε βαθύτατα συγκλονισμένοι από τη χθεσινή φρικτή επίθεση στο Όσλο», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

«Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε πλήρη ανάρρωση στους τραυματίες. Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της στο λαό και την κυβέρνηση της Νορβηγίας».

We are deeply shocked by last night's horrific attack in #Oslo. At this difficult time, we extend our heartfelt condolences to the victims' families & wishes for a full recovery to the injured.#Greece expresses its full solidarity with the people and the government of #Norway pic.twitter.com/CIzSuyXndI