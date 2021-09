ΥΠΕΘΑ: Η εφοδιαστική πολιτική σε περίοδο κρίσης και πολέμου

Η δημιουργία κοινής εφοδιαστικής υποδομής που θα παρέχει τη συνολική εφοδιαστική εικόνα της χώρας, τόσο κατά την περίοδο ειρήνης όσο και κατά την περίοδο κρίσεων και ανάπτυξης πολεμικών επιχειρήσεων κρίνεται αναγκαία στα ακριτικά και νησιωτικά μέρη καθώς πολλές φορές έχουν παρατηρηθεί προβλήματα στην εφοδιαστική τους αλυσίδα (έλλειψη αποθεμάτων σε πετρελαιοειδή και τρόφιμα).

Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα από τις εργασίες του συνεδρίου για την εφοδιαστική πολιτική σε περίοδο κρίσης και πολέμου, που διοργανώθηκε από την Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής 'Αμυνας και Διεθνών Σχέσεων του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας ολοκληρώθηκαν, χθες, Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου, με επιτυχία. Το συνέδριο ξεκίνησε την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου στη Σχολή Ικάρων στο Τατόι.

Όπως ανακοινώθηκε, συμμετέχοντες ήταν ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, υψηλόβαθμα στελέχη του δημόσιου τομέα και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες σε επίπεδο υπουργείων και περιφερειών, οι οποίοι διαχειρίζονται ζητήματα κρίσεων, πολιτικής προστασίας και συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων του κρατικού μηχανισμού.

Ορισμένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα που εξήχθησαν, όπως τόνισε στο κλείσιμο του συνεδρίου ο γενικός διευθυντής Πολιτικής Εθνικής 'Αμυνας και Διεθνών Σχέσεων του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας Δρ. Κωνσταντίνος Π. Μπαλωμένος είναι:

- Η αποτελεσματική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας κατά τη διαχείριση κρίσεων ή την ανάπτυξη πολεμικών επιχειρήσεων απαιτεί την αξιοποίηση του μοντέλου ολιστικής προσέγγισης (Whole of the Government Approach).

- Σε ακριτικά και νησιωτικά μέρη πολλές φορές έχουν παρατηρηθεί προβλήματα στην εφοδιαστική τους αλυσίδα (έλλειψη αποθεμάτων σε πετρελαιοειδή και τρόφιμα). Για το λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαία η δημιουργία κοινής εφοδιαστικής υποδομής που θα παρέχει τη συνολική εφοδιαστική εικόνα της χώρας, τόσο κατά την περίοδο ειρήνης όσο και κατά την περίοδο κρίσεων και ανάπτυξης πολεμικών επιχειρήσεων.

- Η προώθηση της πολιτικό-στρατιωτικής συνεργασίας τόσο κατά την περίοδο ειρήνης όσο και κατά την περίοδο κρίσεων και ανάπτυξης πολεμικών επιχειρήσεων κρίνεται αναγκαία.

- Η ανθεκτικότητα, η αυτάρκεια και η αυτονομία της κρατικής εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελούν παράγοντες ζωτικής σημασίας τόσο κατά την περίοδο ειρήνης όσο και κατά την περίοδο κρίσεων και ανάπτυξης πολεμικών επιχειρήσεων.

- Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της κρατικής εφοδιαστικής αλυσίδας απαιτεί την προληπτική διαχείριση των κινδύνων και τον εντοπισμό των τρωτών σημείων της εφοδιαστικής αλυσίδας, την ανάπτυξη ενός προηγμένου συστήματος διαχείρισης των πληροφοριών, την αξιοποίηση της τεχνολογίας (cloud, Internet of thinks, 5G κτλ), τη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής διοίκησης και την αξιοποίηση προσωπικού με εξειδικευμένες γνώσεις και εκπαίδευση.