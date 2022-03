Τζόνσον: Καταστροφικό λάθος για τον Πούτιν η εισβολή στην Ουκρανία

«Είναι ξεκάθαρο πως ο Πούτιν έκανε ένα καταστροφικό λάθος» εισβάλλοντας στην Ουκρανία», υπογράμμισε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, μιλώντας από το βήμα του συνεδρίου του κυβερνώντος Συντηρητικού κόμματος σήμερα στο Μπλάκπουλ.

Ο ίδιος συνέχισε, υπογραμμίζοντας πως η βρετανική πλευρά πρέπει να δώσει ένα τέλος στην εξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο.

«Δεν πιστεύω ότι οι δημοκρατικές ελευθερίες πρόκειται να βρουν πρόσφορο έδαφος σύντομα στο Κρεμλίνο, βρισκόμαστε πολύ μακριά από αυτό. Αλλά με κάθε μέρα που περνά, νομίζω ότι ο Πούτιν γίνεται μια πιο κραυγαλέα διαφήμιση του συστήματος που μισεί, και γίνεται όλο και πιο προφανές γιατί πρέπει να στηρίξουμε την Ουκρανία.»

«Αν είχε ελεύθερη, αμερόληπτη και υπεύθυνη δημοσιογραφία, επιτρέψτε μου να το θέσω έτσι, τότε θα γνώριζε την αλήθεια: ότι οι Ουκρανοί είναι περήφανοι, ένα περήφανο έθνος με έναν χαρισματικό ηγέτη. Και θα ήξερε, πριν ξεκινήσει αυτό το καταστροφικό και απάνθρωπο εγχείρημα, ότι θα πολεμούσαν για να υπερασπιστούν την πατρίδα τους, θα το ήξερε.»

Ο Τζόνσον αναρωτήθηκε για ποιο λόγο ο Πούτιν εξαπέλυσε την επίθεση στην Ουκρανία, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις του Ρώσου προέδρου ότι έγινε λόγω των ανησυχιών της Μόσχας για πιθανή ένταξη του Κιέβου στο ΝΑΤΟ.

«Φοβήθηκε την Ουκρανία, επειδή εκεί έχουν ελευθεροτυπία, επειδή στην Ουκρανία έκαναν ελεύθερες εκλογές και κάθε χρόνο προόδευε, όχι εύκολα πάντα, προς την ελευθερία και τη δημοκρατία και τις ελεύθερες αγορές. Φοβόταν το παράδειγμα της Ουκρανίας και τη σιωπηρή επίπληξη στον εαυτό του», είπε ο Τζόνσον.

«Επειδή στη Ρωσία του Πούτιν σε φυλακίζουν για 15 χρόνια μόνο και μόνο επειδή αποκαλείς εισβολή την εισβολή. Και αν σταθείς ενάντια στον Πούτιν, σε εκλογές, σε δηλητηριάζουν σε πυροβολούν.»

