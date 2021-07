Τζέφ Μπέζος: Πέταξε στο διάστημα και επέστρεψε με ασφάλεια

Λίγες ημέρες αφότου ο Ρίτσαρντ Μπράνσον του ομίλου Virgin έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος που ταξίδεψε στο Διάστημα με δικό του σκάφος, η κούρσα συνεχίστηκε σήμερα με την εκτόξευση του New Shepard του Τζεφ Μπέζος ιδιοκτήτη και ιδρυτή του κολοσσού του λιανεμπορίου Amazon και της διαστημικής εταιρείας Blue Origin.

Safety is and will always be our top priority. Hear from Gary Lai and Laura Stiles about our approach to safety and reliability. Watch the #NSFirstHumanFlight launch live on https://t.co/7Y4TherpLr pic.twitter.com/xiHJpOyQ2p

«Είμαι ενθουσιασμένος, αλλά όχι ανήσυχος. Θα δούμε πως θα αισθάνομαι όταν θα είμαι δεμένος στη θέση μου», είπε ο Μπέζος σε συνέντευξη στο Fox Business Network χθες, Δευτέρα. «Είμαστε έτοιμοι. Το όχημα είναι έτοιμο. Αυτή η ομάδα είναι καταπληκτική. Αισθάνομαι πολύ ωραία γι΄αυτό. Και νομίζω πως οι συνεπιβάτες μου αισθάνονται κι εκείνοι ωραία».

Αν αποκλειστούν καθυστερήσεις που συνδέονται με τεχνικά θέματα ή τον καιρό, το New Shepard αναμένεται να εκτοξευθεί γύρω στις 8.00 π.μ. τοπική ώρα (16:00 ώρα Ελλάδας) από τις Εγκαταστάσεις Εκτόξευσης Ένα της Blue Origin, περίπου 32 χλμ. από την πόλη Βαν Χορν του αγροτικού Τέξας.

Ο Μπέζος, ιδρυτής της Amazon.com, του κολοσσού ηλεκτρονικού εμπορίου, και ο αδελφός του και στέλεχος μη εισηγμένων εταιριών Μαρκ Μπέζος, θα συνοδεύονται από την πρωτοπόρο αεροπόρο Γουάλι Φανκ, 82 ετών, και τον άρτι αποφοιτήσαντα από το λύκειο Όλιβερ Ντάεμεν, 18 ετών, οι οποίοι θα γίνουν ο γηραιότερος και ο νεότερος άνθρωπος, αντίστοιχα, που φθάνουν στο διάστημα.

Η Φανκ ήταν μία από τη λεγόμενη ομάδα γυναικών Mercury-13 που εκπαιδεύτηκαν για να γίνουν αστροναύτες της NASA στις αρχές της δεκαετίας του 1960, αλλά παρακάμφθηκε λόγω του φύλου της.

Ο Ντάεμεν, ο πρώτος πελάτης επί πληρωμή της Blue Origin, πρόκειται να φοιτήσει στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης στην Ολλανδία για να σπουδάσει φυσική και διαχείριση καινοτομίας από τον Σεπτέμβριο. Ο πατέρας του είναι επικεφαλής της εταιρίας διαχείρισης επενδύσεων Somerset Capital Partners.



Το New Shepard είναι ένας ύψους 18,3 μέτρων και πλήρως αυτόνομος πύραυλος-κάψουλα που δεν μπορεί να κυβερνηθεί από το εσωτερικό του διαστημικού οχήματος. Λειτουργεί πλήρως μέσω υπολογιστή και δεν θα έχει κανέναν από τους αστροναύτες της Blue Origin ή εκπαιδευμένο προσωπικό πάνω στο σκάφος.

Στη διάρκεια της πτήσης το πλήρωμα θα λυθεί για λίγα λεπτά έλλειψης βαρύτητας και θα κοιτάξει την καμπυλότητα της Γης μέσω αυτών που η Blue Origin αποκαλεί τα μεγαλύτερα παράθυρα που έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ σε διαστημικό ταξίδι. Τότε, η κάψουλα θα πέσει στη Γη με αλεξίπτωτα, χρησιμοποιώντας μια παλιού τύπου ώση της τελευταίας στιγμής που αποβάλλει ένα "μαξιλάρι αέρα" για μια μαλακή προσγείωση με ταχύτητα 1,6 χλμ/ώρα στην έρημο του Τέξας.

Ο επαναχρησιμοποιούμενος σταθεροποιητής αναμένεται να επιστρέψει στην εξέδρα εκτόξευσης χρησιμοποιώντας μηχανισμούς φρένου και πτερύγια δακτυλίου και σφήνας για σταθεροποίηση.



Ο πλήρως αυτοματοποιημένος πύραυλος της Blue Origin (62 μίλια) θα ταξιδέψει «ψηλότερα» από αυτόν της Virgin Galactic (53,5 μίλια), όμως η διάρκεια που ο πύραυλος του Ρίτσαντ Μπράνσον παραμένει στο διάστημα είναι μεγαλύτερη.

Συγκεκριμένα, η πτήση της Virgin Galactic διαρκεί περί τα 14 με 17 λεπτά, από την ώρα που το διαστημικό σκάφος απελευθερώνεται από το «μητρικό» σκάφος και βάζει «μπροστά» τις πυραυλικές τουρμπίνες, με τη συνολική διάρκεια του ταξιδιού να φτάνει λίγο πάνω από τη μία ώρα.

Από την άλλη, ολόκληρη η πτήση της Blue Origin - από την στιγμή της απογείωσης, μέχρι και τη στιγμή της προσγείωσης - αναμένεται να διαρκέσει συνολικά 11 λεπτά!

Richard Branson vs. Jeff Bezos: One billionaire is flying higher — but the other will be traveling for much longer.



One spacecraft has more windows — but the other has bigger windows.



See how else the Virgin Galactic and Blue Origin missions match up. https://t.co/ELGJcjMlw1 pic.twitter.com/VciyYk8EK4