Τσούνης: Τώρα είναι η ώρα να δράσουμε για να προστατεύσουμε τον πλανήτη

"Η ώρα να δράσουμε είναι τώρα: να προστατεύσουμε τον πλανήτη μας και να σώσουμε αυτή την εξαιρετική πολιτιστική κληρονομιά για τις μελλοντικές γενιές", ανέφερε ο Αμερικανός πρέσβης Τζορτζ Τσούνης σε μήνυμά του, με αφορμή την επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου της κυβέρνησης Μπάιντεν για το κλίμα Τζον Κέρι στην Αθήνα.

Η Ελλάδα είναι φυσικός ηγέτης σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένης της ναυτιλίας, όπου μπορεί να ηγηθεί της πράσινης μετάβασης. Μαζί, δεν υπάρχει όριο στο τι μπορούν να επιτύχουν οι χώρες μας".

The time to act is now: to protect our planet and save this extraordinary cultural heritage for future generations. Greece is a natural leader on all fronts, including shipping, where it can lead a green transition. Together, there's no limit to what our countries can accomplish. https://t.co/ePGtwFHlN8