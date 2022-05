Τσαβούσογλου: Σε θετική τροχιά οι συνομιλίες με ΗΠΑ για τα F 16- Ζητήσαμε ισορροπίες στα ελληνοτουρκικά

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε την Τετάρτη ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ σχετικά με την πώληση αεροσκαφών F-16 στην Άγκυρα ήταν σε θετική τροχιά.

«Μπορώ να πω ότι οι διαπραγματεύσεις μας και οι συναντήσεις μας προχωρούν θετικά και το Κογκρέσο θα πρέπει επίσης να εργαστεί σε αυτό», είπε ο Τσαβούσογλου σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά από τη συνάντηση του με τον Αμερικανό ομόλογο του, Άντονι Μπλίνκεν στη Νέα Υόρκη. «Τα περισσότερα από τα μηνύματα που έρχονται από το Κογκρέσο σχετικά με τις σχέσεις Τουρκίας και ΗΠΑ είναι θετικά και οι διπλωμάτες μας βρίσκονται σε στενή επικοινωνία όπως και με πολλούς από τους βουλευτές και έχουν πραγματοποιήσει πολλές συναντήσεις», πρόσθεσε σύμφωνα με το πρακτορείο Anandolu. Σημείωσε ότι «αυτή η θετική προσέγγιση» θα συνεχιστεί.

Το πρακτορείο αναφέρει ότι μια συμφωνία 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα περιλαμβάνει την πώληση 40 νεότευκτων μαχητικών αεροσκαφών F-16V και κιτ εκσυγχρονισμού για 80 μοντέλα F-16 C/D που έχει η τουρκική Πολεμική Αεροπορία στο απόθεμά της. Η τουρκική κυβέρνηση ζήτησε τα F-16 και τα κιτ εκσυγχρονισμού τον Οκτώβριο του 2021.

