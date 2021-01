Τραμπ: Θα επιστρέψω με τον έναν ή τον άλλο τρόπο

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε πριν από λίγο για τελευταία φορά ως πρόεδρος των ΗΠΑ από τον Λευκό Οίκο, αφού δεν θα παρευρεθεί στην ορκωμοσία του διαδόχου του Τζο Μπάιντεν, όντας ο πρώτος επικεφαλής του αμερικανικού κράτους που διακόπτει αυτή τη παράδοση από το 1869 και τον Άντριου Τζόνσον.

«Θα επιστρέψω με τον ένα ή τον άλλο τρόπο», είπε απευθυνόμενος στους οπαδούς του που είχαν συγκεντρωθεί για να παρευρεθούν στην αποχαιρετιστήρια τελετή στην Βάση Αντριους.

BREAKING: Pres. Trump concludes his final remarks as president: "Good bye. We love you. We will be back in some form...Have a good life. We will see you soon." https://t.co/qjeUynJUdz #InaugurationDay pic.twitter.com/7cYq22iODL — ABC News (@ABC) January 20, 2021

Παρόντα, τα μέλη της οικογένειάς του, τα παιδιά του και τα εγγόνια του. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα επιβιβασθεί στην συνέχεια για το τελευταίο του ταξίδι με το Air Force One, που θα το μεταφέρει στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο στην Φλόριντα.

«Ήταν μεγάλη τιμή για εμένα που υπηρέτησα τον αμερικανικό λαό. Τέσσερα φοβερά χρόνια» δήλωσε ο Τραμπ, πριν επιβιβαστεί με τη σύζυγό του στο ελικόπτερο Marine One με προορισμό την Κοινή Βάση Andrews στο Μέριλαντ. Από εκεί, θα ταξιδέψει στη Φλόριντα με το Air Force One.

Ο Τζο Μπάιντεν ορκίζεται σήμερα το απόγευμα, ως ο 46ος Πρόεδρος των ΗΠΑ, απουσία του Τραμπ, ο οποίος επέλεξε να μην δώσει το «παρών» στην τελετή. Λίγες ώρες πριν την από την ορκωμοσία, το κέντρο της Ουάσινγκτον μοιάζει με φρούριο, περιφραγμένο με οδοντωτό συρματόπλεγμα και 25.000 στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς. Εικόνα πολύ διαφορετική από τις ορκωμοσίες προκατόχων του...

#BREAKING US President Trump leaves White House for the final time, skipping Biden inauguration pic.twitter.com/voGevHihoB — AFP News Agency (@AFP) January 20, 2021

JUST IN: US President Trump and first lady Melania Trump depart the White House for the last time aboard Marine One https://t.co/lfBmw16MoX pic.twitter.com/0S2HiDpjvp — CNN International (@cnni) January 20, 2021

President Trump boards Marine One and departs White House for last time as president https://t.co/KhVrfR21QG pic.twitter.com/lelwdui7f0 — FOX 5 DC (@fox5dc) January 20, 2021

Trump departs White House for the last time as president pic.twitter.com/pE3XFTU3Pu — Morning Joe (@Morning_Joe) January 20, 2021