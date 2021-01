Τουρκία: Συντηρεί την ένταση στο Αιγαίο με νέες Navtex

Στην γνώριμη τακτική να συντηρεί την ένταση με σειρά από Navtex, εκ των οποίων άλλες αφορούν ζητήματα έρευνας και διάσωσης και άλλες στρατιωτικές ασκήσεις, επιμένει η Τουρκία.

Στην λογική αυτή επιμένει ότι η περιοχή νότια του Καστελόριζου βρίσκεται στην αρμοδιότητα του σταθμού της Αττάλειας για έκδοση Νavtex και σπεύδει να αναμεταδώσει από τον τουρκικό σταθμό την ελληνική Navtex για αεροναυτική άσκηση στις 14 Ιανουαρίου. Με άλλες Navtex, η Άγκυρα επιμένει στην θέση της για αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών, κάνοντας ειδική αναφορά σε Καστελόριζο, Λήμνο, Σαμοθράκη και Ψαρά, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό ελληνικών ασκήσεων μέσα στις επόμενες ημέρες.

Αναλυτικά οι τουρκικές Navtex:

·TURNHOS N/W : 0026/21 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 09-01-2021 12:09)

TURNHOS N/W : 0026/21

MEDITERRANEAN SEA

1. IRAKLEIO NAVTEX STATION MESSAGE HA63-13/21 TRANSMITTED COVERING A REGION IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA, RETRANSMITTED BY ANTALYA NAVTEX STATION FOR MARINERS’ SAFETY.

2. AERONAUTICAL EXERCISES, ON 14 JAN 21 FROM 0600Z TO 1000Z IN AREA BOUNDED BY;

35 36.00 N - 029 38.00 E

35 36.00 N - 029 59.00 E

35 04.00 N - 029 59.00 E

35 04.00 N - 029 38.00 E

CAUTION ADVISED.

3. CANCEL THIS MESSAGE 141100Z JAN 21.

·TURNHOS N/W : 0025/21 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 09-01-2021 12:09)

TURNHOS N/W : 0025/21

MEDITERRANEAN SEA

1. IRAKLEIO NAVTEX STATION MESSAGE NUMBER HA57-09/21 PROMULGATED ON 07 JAN 21 COVERING A REGION IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA, IS A VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF CASTELLORIZO ISLAND SET BY THE 1947 PARIS PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 111100Z JAN 21.

·TURNHOS N/W : 0024/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 09-01-2021 12:08)

TURNHOS N/W : 0024/21

AEGEAN SEA

1. LIMNOS NAVTEX STATION MESSAGE NUMBER LA94-04/21 PROMULGATED ON 08 JAN 21 IS A VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF SEMOTHRACE AND LEMNOS ISLANDS SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 131100Z JAN 21

·TURNHOS N/W : 0023/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 09-01-2021 12:07)

TURNHOS N/W : 0023/20

AEGEAN SEA

1. LIMNOS NAVTEX STATION MESSAGE NUMBER LA93-03/21 PROMULGATED ON 07 JAN 21 IS A VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF PSARA ISLAND SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 121101Z JAN 21.