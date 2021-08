Τουρκία: Χτίζει τείχος στα σύνορα με το Ιράν για να αποτρέψει την εισροή Αφγανών

Η Τουρκία χτίζει ένα τείχος κατά μήκος των συνόρων της με το Ιράν για να αποτρέψει μια νέα εισροή προσφύγων, κυρίως από το Αφγανιστάν καθώς οι Ταλιμπάν καταλαμβάνουν τη χώρα. Προς το παρόν, ένα τμήμα 5 χιλιομέτρων είναι υπό κατασκευή, αλλά η Τουρκία στοχεύει να χτίσει ένα τείχος μήκους 295 χιλιομέτρων στα ιρανικά σύνορά της.

Την πληροφορία αναφέρει η εφημερίδα Guardian επικαλούμενη βίντεο από το γαλλικό πρακτορείο. Ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε πως το τείχος που εκτείνεται κατά μήκος των συνόρων με το Ιράκ και αναμένεται να ολοκληρωθεί και στα σύνορα με το Ιραν θα αποτρέψει τις εισόδους. Όμως συμπλήρωσε ότι για να αποφευχθεί μια νέα ανθρωπιστική κρίση επιβάλλεται να διασφαλιστεί η ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή.

VIDEO: Turkey is building a wall along its border with Iran to prevent a new influx of refugees, mainly from Afghanistan as the Taliban take over the country.



For now, a 5km section is under construction but Turkey is aiming to build a 295km-long wall on its Iranian border pic.twitter.com/YJAZgUOEGa