Το «θέατρο του παραλόγου» με τον σωματοφύλακα του Ντουράντ στο Μιλγουόκι...

Το συναπάντημα των Νετς και Μπακς στους ανατολικούς ημιτελικούς ήταν εξαρχής η αναμέτρηση της Big – 3 των Κέβιν Ντουράντ, Κάιρι Ιρβινγκ, Τζέιμς Χάρντεν με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Από τα πρώτα 43΄΄ της πρεμιέρας το πρόσωπο των αγώνων έγινε ο Χάρντεν, λόγω του νέου τραυματισμού του και της απουσίας του από τη συνέχεια αλλά και η αποχώρηση του Κάιρι Ιρβινγκ (αστράγαλος) από το 4ο ματς. Στο αρχικό 2-0 του Μπρούκλιν ξεχώρισε ο Ντουράντ, όμως στην πρώτη «απάντηση» του Μιλγουόκι, για το 2-1, δεν αναδείχθηκαν μόνο οι «Αντέτο» και Κρις Μιντλετον, αλλά κι ένας απρόσμενος πρωταγωνιστής, εντός... κι εκτός παρκέ.

Στα 4:21 για το τέλος της τρίτης περιόδου του 3ου ματς, ο Ντουράντ άρχισε μία κοκορομαχία με τον φόργουορντ των Μπακς, Πι Τζέι Τάκερ. Ως συνήθως, οι υπόλοιποι παίκτες και των δύο ομάδων θέλησαν να μπουν στη μέση, κυρίως για να χωρίσουν τους δύο εκνευρισμένους παίκτες. Η κάμερα, όμως, «συνέλαβε» κι έναν άνδρα με πολιτικά να εισβάλει στο γήπεδο και να σπρώχνει τον Τάκερ στην πλάτη, όσο εκείνος είχε βάλει το πρόσωπό του στο πρόσωπο του «KD».

The security guard who made contact with P.J. Tucker is not allowed to work any more games in Milwaukee pic.twitter.com/IXXF2DQaDa

Η σκηνή κατέληξε να είναι «κόπια» ενός καυγά στον δρόμο, αφού ο διευθυντής ασφάλειας τον Μπακς, Γκρεγκ Τζόουνς, έτρεξε με τη σειρά του να σπρώξει τον μυστηριώδη άνδρα. Ο Τζόουνς φορούσε μάσκα και όσα είπε στον «εισβολέα» δεν έγιναν γνωστά. Λίγη ώρα αργότερα, ωστόσο γνωστό έγινε πως ο άγνωστος τύπος ονομάζεται Αντχουάν Λάμπερτ, είναι 35 ετών και είναι επισήμως υπάλληλος των Νετς και στην ουσία σωματοφύλακας του Κέβιν Ντουράντ...

Στο ΝΒΑ είναι συνηθισμένο να προσλαμβάνονται από τις ομάδες άτομα της προσωπικής προστασίας των παικτών τους. Κάτι που κάνει πιο εύκολη την πρόσβασή τους στους χώρους που κινούνται οι πελάτες τους, κυρίως στα εκτός έδρας παιχνίδια. Αυτό που δεν είναι σύνηθες, όμως, είναι εκείνοι οι υπάλληλοι να επιτίθενται σε αντιπάλους και μάλιστα μέσα στον αγωνιστικό χώρο... Ο Αντχουάν Λάμπερτ θα δεχόταν ποινή απαγόρευσης εισόδου ούτως ή άλλως, μετά την πράξη του. Απλώς η επαγγελματική σχέση του με τον Ντουράντ πρόσφερε «αλατοπίπερο» στον Τύπο και, επί προσθέτως, μάλλον χαλάρωσε τις «σωφρονιστικές διαθέσεις της Λίγκας.

Το ΝΒΑ, πάντως, με τα αναμενόμενα αντανακλαστικά, αποφάσισε την Κυριακή (13/6) να απαγορεύσει στον Λάμπερτ την είσοδο στο γήπεδο του Μιλγουόκι για το 4ο ματς, το ίδιο βράδυ, στο οποίο οι Μπακς επιβλήθηκαν και έφεραν τη σειρά στα ίσια. Η Λίγκα αποφάσισε επίσης να μην επιτρέψει στον 35χρονο να είναι σε θέση κοντά στον αγωνιστικό χώρο στη συνέχεια της σειράς στο Μπρούκλιν. Το συμπέρασμα πολλών ήταν κάτι σαν «θέατρο του παραλόγου». Καθώς θεωρούν πως έπρεπε να υπάρξει μεγαλύτερη τιμωρία. Μία άλλη άποψη, μάλλον πιο απολογητική για τον σωματοφύλακα του Κέβιν Ντουράντ, ήταν πως ήταν δουλειά των διαιτητών και της ομάδας security των Μπακς να μην αφήσουν τον Λάμπερτ να φτάσει ως το παρκέ...

The NBA says that the Brooklyn Nets security official who made contact with the Bucks’ P.J. Tucker on Thursday night will not work any remaining games of this series in Milwaukee and will not be assigned to the court area in Brooklyn during this series.