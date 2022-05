Το Smart Home Συναντά την Έξυπνη Κινητικότητα

Οι οδηγοί της BMW μπορούν να ελέγχουν το Bosch Smart Home τους με ευκολία, ασφάλεια και άνεση μέσω της ενσωμάτωσης του Apple CarPlay και του φωνητικού βοηθού Siri κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Με το νέο λειτουργικό σύστημα 8 της BMW στην i4, οι οδηγοί μπορούν απλά να λένε "Hey Siri" για την ενεργοποίηση του ψηφιακού φωνητικού βοηθού. Για πρώτη φορά, δεν είναι πλέον απαραίτητο να πατήσουν το μπουτόν του μικροφώνου στο τιμόνι. Μία κοινή καμπάνια της Bosch και της BMW δείχνει την έξυπνη σύνδεση μεταξύ του Smart Home και του Digital Car, που συνδέει το έξυπνο σπίτι με την ψηφιακή κινητικότητα. Η πρόσβαση σε συσκευές Bosch Smart Home είναι επίσης εφικτή με τον φωνητικό βοηθό Google Assistant (Android Auto) και το Amazon Alexa Car Integration.

Με το HomeKit της Apple και το Apple CarPlay, τα φώτα ή οι θερμοκρασίες μπορούν να ρυθμίζονται απρόσκοπτα και έξυπνα, ενώ μπορεί επίσης να ελέγχεται η κατάσταση των θυρών και των παραθύρων. «Με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζουμε λύσεις στην κοινή καμπάνια μας με την Bosch που κάνουν τη ζωή ευκολότερη. Πλέον της οδηγικής εμπειρίας, οι πελάτες μας εστιάζουν όλο και περισσότερο στο ψηφιακό οικοσύστημα της BMW. Στόχος μας είναι να παρέχουμε άνετη και αξιόπιστη πρόσβαση στις Smart Home συσκευές και λειτουργίες σας ενώ βρίσκεστε στο όχημα», σχολιάζει ο Stephan Durach, SVP Connected Company Development, Technical Operations.

Η καμπάνια εστιάζει στην άνεση και την ασφάλεια για τους οδηγούς της BMW με έλεγχο Smart Home.

Τα οφέλη της ενσωμάτωσης του Apple CarPlay στο όχημα της BMW και η αντίστοιχη πρόσβαση σε προϊόντα Bosch Smart Home καθίστανται σαφή στην καμπάνια "Living the smart life". Σε τέσσερα διαφορετικά βίντεο μικρού μήκους, τρεις φίλοι μπαίνουν στην BMW i4 τους και ξεκινούν. Μετά από λίγο, οι συγκάτοικοι αναρωτιούνται σε διαφορετικά σενάρια εάν τα στόρια στο σπίτι τους είναι κλειστά, τα φώτα είναι σβηστά ή αν το σύστημα συναγερμού είναι ενεργοποιημένο. Αντί να επιστρέψουν για να ελέγξουν, ρωτούν το Siri μέσω Apple CarPlay.

Το Siri απαντά όχι μόνον σε εντολές αλλά και σε ερωτήσεις. Για παράδειγμα, η Audrey ρωτά την παρακάτω ερώτηση στα βίντεο: "Hey Siri, are all the windows at home closed?" Τα φιλμ δείχνουν πόσο εύκολα και άνετα οι συσκευές Bosch Smart Home μπορούν να ελέγχονται μέσω της ενσωμάτωσης του Apple CarPlay στο όχημα της BMW και πώς καθημερινές συνήθειες μπορούν να εκτελούνται εύκολα, κατά τη διάρκεια της οδήγησης, σχεδόν σαν να βρισκόμαστε στο σπίτι.

«Οι έξυπνες λύσεις της Bosch Smart Home είναι σχεδιασμένες για να κάνουν την καθημερινή ζωή ευκολότερη για τους πελάτες μας σε όλα τα επίπεδα», δήλωσε ο Christian Thess, Διευθύνων Σύμβουλος της Bosch Smart Home. «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να προσφέρουμε τη δυνατότητα ελέγχου Apple CarPlay μέσω Siri. Οι οδηγοί BMW μπορούν έτσι να έχουν εύκολη πρόσβαση στα σπίτια τους χρησιμοποιώντας οικείες φωνητικές εντολές και να διασφαλίζουν εύκολα ένα υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και βιωσιμότητας γι’ αυτά, ενώ είναι εν κινήσει».

Αυτός ο τρόπος ελέγχου ταιριάζει απρόσκοπτα στην κινητικότητά τους και αποφέρει περαιτέρω οφέλη. Έτσι, οι χρήστες Smart Homes υιοθετούν πιο βιώσιμες συνήθειες, καθώς μπορούν να αποσυνδέσουν συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται από την παροχή ρεύματος, ενώ είναι απόντες. Επίσης, έχουν πρόσβαση σε λειτουργίες σχετικές με την ασφάλεια ανά πάσα στιγμή, ώστε να προστατεύουν άριστα το σπίτι τους.