Το σχόλιο της καθηγήτριας του ΕΚΠΑ Β. Κιντή για τα αγγλικά του Αλ. Τσίπρα

Γραφικά και αξιοθρήνητα χαρακτηρίζει τα αγγλικά του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, Βάσω Κιντή.

Με αφορμή τη συνέντευξη του κ. Τσίπρα στο CNBC από την Ιταλία, η κ. Κιντή έκανε μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση στο Facebook παραθέτοντας μάλιστα και ορισμένες φράσεις του πρώην πρωθυπουργού στα αγγλικά με εξόφθαλμα λάθη.

Η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ αναφέρει ότι ο κ. Τσίπρας «εκθέτει περισσότερο τον εαυτό του παρά τη χώρα» και διερωτάται πως βρέθηκε στο τιμόνι της χώρας για τόσο μεγάλο διάστημα ένας άνθρωπος με «παιδαριώδη σκέψη που επαναλαμβάνει τετριμμένα κλισέ όταν δεν έχει περιθώρια για διαστρέβλωση και δημαγωγία».

Οι φράσεις του Αλ. Τσίπρα που παραθέτει η κ. Κιντή είναι οι εξής:

«It is emergent now to take brave decisions for the future» [εννοεί urgent]

«populism is to sink your people in hate...»

«As I said you before...»

«find a justice solution...»

«he [Cameron] managed to took a good decision from his side from the EU for less Europe»

«everybody had became more tired about that...»

«We used to have three dynasties that want to took the power...»

«he [Mitsotakis] believes in neoliberal reforms that was the main core of the memoranda, first, two, third memoranda, so he wants to excuse that these reforms because of the increasing of the goals...»

«if he [Mitsotakis] wants to give back whatever we managed to catch with difficult fights...»