Το σχέδιο για άνοιγμα της αγοράς από τη Δευτέρα με click away και click in shop - Τι λένε οι ειδικοί

Το άνοιγμα του click away «έδειξε» ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή του συνέντευξη στον ΑΝΤ1, με τον πρωθυπουργό να τονίζει για την περίοδο των εκπτώσεων, που ξεκίνησε τη Δευτέρα, ότι «με ενδιαφέρει να μπορέσουμε να επανέλθουμε στο καθεστώς που ήμασταν τουλάχιστον τα Χριστούγεννα».

Στόχος της κυβέρνησης είναι να μπορέσει η αγορά να λειτουργήσει έστω και με το click away ή για τα καταστήματα ρούχων και παπουτσιών να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να μπαίνουν στα καταστήματα με ραντεβού.

Ο πρωθυπουργός, πάντως, τόνισε ότι το άνοιγμα εξαρτάται από την απόφαση της Επιτροπής των επιστημόνων: «Δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα υποδείξει στην Επιτροπή τελικά τι θα αποφασίσει. Θα πω μόνο ένα πράγμα: Ότι αυτή τη στιγμή τα επιδημιολογικά δεδομένα είναι πολύ καλύτερα από αυτά τα οποία ήταν στις 15 Δεκεμβρίου, όταν αποφασίσαμε να ανοίξουμε μέσω του click away».

Το σχέδιο της κυβέρνησης για το άνοιγμα των καταστημάτων τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου αποκάλυψε σήμερα το πρωί ο γενικός γραμματέας Εμπορίου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης μιλώντας στον ΣΚΑΙ: «Το σχέδιο μας που θα διευκολύνει και τους ειδικούς, αλλά και την αγορά να πάρει ξανά μπροστά, είναι να ανοίξουν τα καταστήματα με παράδοση εκτός (click away), όπως ίσχυε πριν τις γιορτές. Kαι η ένδυση, η υπόδηση και η χρυσοχοΐα να λειτουργήσει με ραντεβού και αγορά μέσα από το κατάστημα, καθώς με το click away ο τζίρος σε αυτούς τους κλάδους ήταν μικρός» δήλωσε χαρακτηριστικά. Η Επιτροπή των Ειδικών θα κάνει τις σχετικές εισηγήσεις της την Παρασκευή.

Η γνώμη των ειδικών

Από την πλευρά τους οι ειδικοί δείχνουν να παραμένουν αρκετά επιφυλακτικοί με την πορεία των επιδημιολογικών στοιχείων, ωστόσο οι περισσότεροι δεν διαβλέπουν ιδιαίτερους κινδύνους για το click away. Για το δίλημμα του ανοίγματος του λιανεμπορίου ή των υπόλοιπων σχολικών βαθμίδων μίλησε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιος Εξαδάκτυλος: «Θα πρέπει να στηριχθεί η μεσαία τάξη, άρα να ανοίξει το λιανεμπόριο. Αν είναι να κάνουμε ένα βήμα, το βήμα θα είναι αυτό».

Και σημείωσε ότι με το click away δεν υπήρξε ιδιαίτερη επιβάρυνση τις ημέρες των γιορτών και τα στοιχεία αυτά θα τα έχουμε προσεχώς.

«Μπορούμε να ανοίξουμε τα καταστήματα στις 18 Ιανουαρίου με click away και ταυτόχρονα να προετοιμαστούμε και για το επόμενο βήμα του click in the shop (ραντεβού για αγορές μέσα στο κατάστημα). Ωστόσο, δεν πρέπει να ανοίξουν όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης», δήλωσε από την πλευρά του ο καθηγητής Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Μηχανικής στο ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

Ο καθηγητής Μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Αλκιβιάδης Βατόπουλος, αν και περισσότερο επιφυλακτικός, υπογράμμισε ότι «με αρκετό ρίσκο μπορεί να ανοίξει το λιανεμπόριο».

Φόβους για το ενδεχόμενο έκρηξης των κρουσμάτων του κορονοϊού τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο, ειδικά στην Αττική, εξέφρασε ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, Νίκος Σύψας, προσθέτοντας πως το πρόβλημα είναι ότι δεν θα γίνει σταδιακά αλλά απότομα. «Κρατάμε την ανάσα μας να δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες μέρες», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Σύψα, σε ό,τι αφορά στην επαναλειτουργία καθημερινών δραστηριοτήτων, ο καθηγητής ανέφερε πως προτεραιότητα έχουν τα σχολεία, σειρά θα πάρει το λιανεμπόριο και τελευταία θα ανοίξει η εστίαση. Σε αυτό το σημείο τόνισε πως εξακολουθεί να υπάρχει εμπιστοσύνη ανάμεσα στην Επιτροπή και την κυβέρνηση, παρά τα όσα ακούγονται και γράφονται κατά καιρούς.