Το Nammos Restaurant αποκλειστικά στο Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa στη Λεμεσό

Το πολυσυζητημένο εστιατόριο Nammos αποτελεί την τελευταία προσθήκη της Mediterranean Hospitality Venture Ltd (MHV), ενισχύοντας την καταξίωση του Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa ως του απόλυτου γαστρονομικού προορισμού της Λεμεσού.

Το εστιατόριο Nammos ξεκίνησε δυναμικά το 2003 στη χαρισματική παραλία Ψαρού στη Μύκονο και διαρκώς επεκτείνεται σε περιζήτητους προορισμούς όπως αυτόν του Ντουμπάι.

Από φέτος, το Nammos Limassol θα είναι ο απόλυτος lifestyle πρωταγωνιστής της πόλης με ζωντανές γεύσεις που πηγάζουν από την γαστρονομική ιδιοφυΐα των σεφ του Nammos, επιμελημένες με τα πιο εκλεκτά υλικά, και με πάρτι που εξυψώνουν τις αισθήσεις και αποτυπώνουν άψογα την ουσία του μεσογειακού τρόπου ζωής.

Το Nammos Limassol υιοθετεί την απόλυτη κομψότητα του Nammos Mykonos σε ένα κατάλευκο minimal χώρο με φυσικές πινελιές που αντισταθμίζονται από το λαμπερό μπλε της θάλασσας. Ο εξαιρετικός κατάλογος κρασιών απλά θα ολοκληρώνει την εμπειρία του θαυμάσιου Μεσογειακού φαγητού και της μοναδικής διασκέδασης που σπάει τα στερεότυπα, συντροφιά με τα κύματα πάνω στην ιδιωτική παραλία του Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa.

Με τις πρόσφατες αναβαθμίσεις, το Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa αποτελεί πλέον έναν ιδιαίτερα δελεαστικό προορισμό αξέχαστων γευστικών εμπειριών και διασκέδασης.

Για πληροφορίες και κρατήσεις | T: +357 97 788873

E: [email protected]

Το Parklane Resort & Spa στη Λεμεσό, είναι μέλος της αλυσίδας Marriott International και συγκεκριμένα του brand The Luxury Collection, και ανήκει στην οικογένεια της Mediterranean Hospitality Venture (MHV) Ltd, που είναι ο κοινός επενδυτικός βραχίονας των Invel Real Estate, Prodea Investments και Yoda Group και δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς του Τουρισμού και της Ανάπτυξης Γης. Το χαρτοφυλάκιο της MHV αποτελείται από εμβληματικές ξενοδοχειακές μονάδες, όπως το Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, το The Landmark Nicosia, το Aphrodite Hills Resort και το Nikki Beach στο Πόρτο Χέλι. Στον τομέα των ακινήτων, η MHV είναι ιδιοκτήτης έργων όπως το Park Tower, το Landmark Tower, και των οικιστικών μονάδων στο Aphrodite Hills Resort, ενώ παράλληλα μελετά σημαντικό αριθμό εγχειρημάτων και στους δύο κλάδους, κυρίως στην ευρύτερη ανατολική Μεσόγειο.