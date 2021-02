Το Μπρισμπέιν ο «επιθυμητός προορισμός» της Δ.Ο.Ε. για τους Ολυμπιακούς του 2032

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή έχει κατηγορηθεί συχνά για «ανεπίσημες προτιμήσεις» στις διαδικασίες ανάθεση των Ολυμπιακών Αγώνων. Από το 2019, ωστόσο, «νομιμοποίησε» ένα πρόωρο «δαχτυλοδεικτούμενο» χρίσμα, με αλλαγή στον τρόπο επιλογής, που επιτρέπει τον ορισμό ενός «επιθυμητού προορισμού» («preferred host») για τη διοργάνωση. Ετσι, ενόψει των Ολυμπιακών του 2032, η Δ.Ο.Ε. «έδειξε» επισήμως το Μπρισμπέιν της Αυστραλίας.

Η διαδικασία προβλέπει τον αρχικό ορισμό μιας πόλης, με την οποία θα αρχίσει ένας «στοχευμένος διάλογος». Ακόμη και με αυτή την ώθηση, όμως, η υποψηφιότητα του Μπρισμπέιν θα πρέπει να εγκριθεί σε ψηφοφορία των «αθανάτων», όπως ακριβώς γινόταν σε κάθε ανάθεση. Η ανακοίνωση της Δ.Ο.Ε. αντιμετωπίστηκε με ενθουσιασμό στο Μπρισμπέιν, πρωτεύουσα της πολιτείας του Κουίνσλαντ και τρίτη μεγαλύτερη πόλη (με πληθυσμό 2,5 εκατομμυρίων κατοίκων) της Αυστραλίας.

The IOC will now start more detailed discussions with the Brisbane 2032 Committee and the Australian Olympic Committee (AOC).



The Future Host Commission will maintain continuous dialogue with the other interested parties to further develop their projects. https://t.co/5Wiqc5UEMe