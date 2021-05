Το Μαϊάμι δεν «έσπασε» το (αμυντικό) ηθικό του Αντετοκούνμπο

Η θεωρία από την πράξη «απέχει» συχνά όσο ένα σουτ. Τα analytics από την «αλήθεια», ίσως το ίδιο. Οπως, άλλωστε, έλεγε και ο άλλοτε ομοσπονδιακός προπονητής μπάσκετ, Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου, «τα στατιστικά είναι ο επιστημονικότερος τρόπος για να πεις ψέματα!». Κάτι που μπορεί να ταίριαζε στην πρεμιέρα των Μπακς και Χιτ στα φετινά Playoffs του ΝΒΑ, που ήταν συναρπαστική και σε πολλά σημεία της απρόσμενη...

Σύμφωνα με τους ειδικούς αναλυτές, η ρεβάνς του Μιλγουόκι για τον περσινό αποκλεισμό στον δεύτερο γύρο απαιτούσε τρεις προϋποθέσεις. Η πρώτη ήταν να περιορίσουν τους καλούς σουτέρ του Μαϊάμι. Η δεύτερη να μπορέσει ο «Giannis» να «σπάσει» τον αμυντικό «τοίχο» της ομάδας της Φλόριντα. Και η τρίτη να στηριχτούν τα «Ελάφια» στον ηγέτη τους στα κρίσιμα τελευταία λεπτά. Οι Μπακς δεν έκαναν τίποτε από τα τρία. Οι Μπακς, όμως, νίκησαν.

Η ομάδα του «Αντέτο» πέτυχε με 109-107 την πρώτη νίκη – το δεύτερο ματς διεξάγεται και πάλι στο Μιλγουόκι, τα ξημερώματα της Τρίτης (25/5) – με καλάθι του Κρις Μίντλτον στο 0,5΄΄ για τη λήξη της παράτασης, σε μία βραδιά που στο μεγαλύτερο μέρος της έδειχνε να πηγαίνει «στραβά». Το Μιλγουόκι απέτυχε στην πρώτη προϋπόθεση, καθώς οι Χιτ πέτυχαν 20 τρίποντα (Ρόμπινσον 7/13 και Ντράγκιτς 5/10) και μάλιστα με ποσοστό 40%. Οι γηπεδούχοι σχεδόν απέτυχαν και στη δεύτερη, αφού ο Αντετοκούνμπο συνάντησε τις γνωστές δυσκολίες του κόντρα στην άμυνα του Μαϊάμι.

Ο MVP του 2019 και του 2020 είχε μεν 26 πόντους (με 18 ριμπάουντ και πέντε ασίστ), όμως χρειάστηκε 27 σουτ. Είχε 10/27 προσπάθειες, εκ των οποίων οι 0/3 στο τρίποντο, ενώ «σπατάλησε» και επτά βολές (μέτρησε 6/13) και σε μία εξ αυτών έκανε και... καθυστέρηση 10΄΄ (στο 1,06΄΄ για τη λήξη του 48λεπτου) και δεν την εκτέλεσε! Οι Χιτ δεν κατόρθωσαν τούτη τη φορά να του κλείσουν το δρόμο κοντά στο καλάθι, όμως, τον ανάγκασαν σε άσχημα σουτ από πιο μακριά. Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία του ESPN, είχε 0/14 σουτ εκτός ρακέτας, που είναι ισοφάριση αρνητικού ρεκόρ για Playoffs τα τελευταία 25 χρόνια...

Ο ίδιος ο «Giannis» τόνισε αμέσως μετά πως «απλώς προσπαθώ να παίξω μπάσκετ. Σε ένα ματς υπάρχουν καλές και κακές στιγμές και η νοοτροπία μου είναι να μην ρωτώ και να μην προσδοκώ κάτι. Δεν θέλω ούτε να ενθουσιάζομαι υπερβολικά ούτε να απογοητεύομαι μέσα στο παιχνίδι». Μπορεί στην επίθεση να είχε προβλήματα, αν και ξεκίνησε την παράταση με ένα εμφατικό κάρφωμα, όμως στη συνέχεια του έξτρα πενταλέπτου επιχείρησε μόλις ένα σουτ.

"It was one game. We just got to lock in for the 2nd game."



