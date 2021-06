Το «κόλπο» που ο Φερστάπεν θέλει να γίνει μήνυμα για το μέλλον

Από το 2014 κι έπειτα, το όνειρο οδηγών και κατασκευαστών στη Formula 1 είναι να προσπεράσουν τον κορυφαίο οδηγό και το καλύτερο μονοθέσιο. Η Mercedes μετρά επτά διαδοχικούς τίτλους, με τον βασικό οδηγό της, Λιούς Χάμιλτον, να έχει κερδίσει τα έξι από τα επτά τελευταία πρωταθλήματα και τον Νίκο Ρόσμπεργκ, πάλι της ίδιας ομάδας, να έχει στεφθεί πρωταθλητής το 2016. Οι ελπίδες, κυρίως της Red Bull Racing αποδεικνύονταν κάθε φορά μάταιες. Ο Μαξ Φερστάπεν θέλει αυτό να αλλάξει φέτος...

Ο Ολλανδός οδηγός νίκησε το απόγευμα της Κυριακής (20/6) στο Γκραν Πρι της Γαλλίας, έβδομο της σεζόν, με μία εικόνα που πολύ θα ήθελε να γίνει παράλληλα και προμήνυμα και εικόνα από το μέλλον. Ο σφετεριστής του τίτλου, χάρη στην τολμηρή και εξαιρετική στρατηγική της Red Bull κατόρθωσε σχεδόν να... «κλέψει» τη νίκη από τον Λιούς Χάμιλτον, προσπερνώντας τον με εντυπωσιακό τρόπο στον προτελευταίο γύρο! Ο Φερστάπεν, αν και εκκίνησε από την pole position, έχασε τα φρένα του στην αρχή, γλίστρησε και είδε τους Χάμιλτον και Μπότας της Mercedes να τον προσπερνούν, όμως κατάφερε να πει εκείνος την τελευταία λέξη.

Max makes his move! 🍿



How good is this championship battle? 🙌#FrenchGP 🇫🇷 #F1 pic.twitter.com/mzdpiq9pQW