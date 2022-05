To KKE βεβήλωσε και πάλι την Ακρόπολη με πανό

Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Μια ώρα πριν ανοίξει για το κοινό η Ακρόπολη των Αθηνών, στις επτά το πρωί, και ενώ στον χώρο υπήρχε μόνο προσωπικό ασφαλείας, περί τα σαράντα μέλη του ΚΚΕ άρχισαν να πηδάνε τα κάγκελα. Ο στόχος τους, που επιτεύχθηκε, ήταν να ανέβουν στην κορυφή του Ιερού Βράχου και να κρεμάσουν από τα νότια τείχη πανό που έγραφαν «Όχι στον πόλεμο, καμία συμμετοχή, όχι στις βάσεις του θανάτου».

Το ίδιο σύνθημα αναγραφόταν και στα (o Θεός να τα κάνει) αγγλικά- ποιος ξένος, αλήθεια, καταλαβαίνει τι σημαίνει no to the bases of death;) και ο στόχος ήταν αυτός ακριβώς. Να σταλεί η εικόνα από τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία παγκοσμίως. Ο στόχος επετεύχθη, αλλά ο ακτιβισμός αυτού του τύπου σκούριασε πια, κατέληξε κακόγουστη αντίδραση, πολύ κοντά στη γελοιότητα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το ΚΚΕ σπάζοντας λουκέτα, πηδώντας κάγκελα ή σπρώχνοντας αρχαιοφύλακες αναρτά πανό στην Ακρόπολη. Τη δόξα του εζήλωσεν μάλιστα και ο ΣΥΡΙΖΑ- όχι βεβαίως όταν ήταν στην κυβέρνηση. Πρόκειται για απαράδεκτους ακτιβισμούς, που όσο επαναλαμβάνονται αυτούσιοι χάνουν το νόημά τους. Εντάξει, λοιπόν, το είδαν ανά την υφήλιο. Και; Το ενδεχόμενο να κούνησαν απλώς το κεφάλι τους οι άνθρωποι τους απασχολεί;

Η χρήση ενός ιστορικού μνημείου, γνωστού σε όλο τον πλανήτη, για κομματικούς λόγους, αποτελεί απαράδεκτη κίνηση, και γίνεται, όπως αναφέραμε, για πολλοστή φορά, χωρίς καν να αποσπά μικροκομματικά οφέλη- όπως νομίζει το ΚΚΕ που την κάνει. Για λόγους προφανείς, οι λίγοι εργαζόμενοι ασφαλείας στον αρχαιολογικό χώρο είναι πρακτικώς αδύνατον να αντιμετωπίσουν μερικές δεκάδες «ακτιβιστές». Ούτε είναι σωστό να γίνει σύρραξη στην Ακρόπολη, κάτι που θα διέσυρε τη χώρα διεθνώς.

Το ζήτημα είναι να μην αναρτώνται πανό στα τείχη της Ακρόπολης ούτε σε άλλο μνημείο. Κατά τα λοιπά, η αποχώρηση των μελών που κρατούσαν και κόκκινες σημαίες, έγινε πολύ γρήγορα, αμέσως μόλις οι φύλακες τους ζήτησαν να μαζέψουν το πανό και να φύγουν.

Καλό θα ήταν όμως το ΚΚΕ να σκεφτεί πόσο βοηθά την πολιτική (έστω και μόνο τη δική του) η είσοδος- εισβολή κάποιων ατόμων από τα κάγκελα και η ανάρτηση πολιτικών πανό στο κορυφαίο μνημείο μας. Και να σκεφτεί ότι πρέπει να σταματήσει πια αυτή η αθλιότητα, η οποία τίποτα δεν προσφέρει στο κίνημα, και η οποία διακρίνεται για την κακογουστιά και την εμμονικότητά της ανάμεσα σε άλλα.

Αναζητούνται φρέσκιες ιδέες για συντροφικό ακτιβισμό. Που να μην χρησιμοποιούν τα μνημεία με τον χειρότερο δυνατό τρόπο.