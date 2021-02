Το ιταλικό σχέδιο για κόσμο στις εξέδρες και η τεχνολογία της Ουντινέζε

Η τελευταία φορά που ένα γκολ στα ιταλικά γήπεδα συνδυάστηκε με πανηγυρική ιαχή οπαδών ήταν την 1η Μαρτίου 2020, στην εντυπωσιακή νίκη 4-3 της Ρόμα στη Σαρδηνία επί της Κάλιαρι. Εκτοτε, όλα τα ματς της Serie A διεξήχθησαν με άδειες εξέδρες, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, η οποία άλλωστε πλήγωσε ιδιαιτέρως τη γειτονική χώρα την περασμένη άνοιξη. Η ομοσπονδία της χώρας, ωστόσο, έχει ένα μακροπρόθεσμο πλάνο για την επιστροφή του κόσμου τον Μάιο, εκτός αν υιοθετήσει μία πρωτοποριακή ιδέα της Ουντινέζε για πιο άμεσο αποτέλεσμα.

Η ομάδα του Ούντινε, σε συνεργασία με την εταιρία Infront, θα εφαρμόσει την Κυριακή (28/2) στο ματς με τη Φιορεντίνα μία νέα τεχνολογική προσέγγιση που θα διασφαλίζει τις αποστάσεις, ώστε να επιτραπεί νωρίτερα το άνοιγμα των κερκίδων για το κοινό. Το σύστημα ονομάζεται Project Re-Start και θα δοκιμαστεί στη «Dacia Arena», σε 350 εργαζόμενους.

