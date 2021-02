Το ιστορικό «Match for Africa 6» γίνεται ντοκιμαντέρ!

Οι όμορφες ιστορίες πρέπει να λέγονται και επιτάσσουν αφήγηση ξεχωριστή. Τη μοναδική παρουσίασή τους μπορεί να την εξασφαλίσει η «ένωση» των μοναδικών εικόνων που συνέθεσαν πριν από έναν χρόνο ένα ιστορικό ματς τένις και θα προβληθούν σε ένα ντοκιμαντέρ. Ο Ρότζερ Φέντερερ αποκάλυψε μέσω του λογαριασμού του στην ιστοσελίδα Twitter ότι το φιλανθρωπικός αγώνας με τον Ράφα Ναδάλ και υψηλούς προσκεκλημένους τους Μπιλ Γκέιτς και Τρέβορ Νοά, το 2020 στη Νότια Αφρική, θα γίνει φιλμ που θα προβληθεί σύντομα.

Μάλιστα, αποκάλυψε μέσω social media ένα μικρό τρέιλερ του ντοκιμαντέρ, συνοδεύοντάς το με λεζάντα που ανέφερε: «Πριν από έναν χρόνο έζησα ένα από τα σημαντικότερα στιγμιότυπα της καριέρας μου, παίζοντας στο “Match for Africa 6”, στο Κέιπ Τάουν. Με τη βοήθεια μερικών ξεχωριστών φίλων, καταρρίψαμε ένα παγκόσμιο ρεκόρ! Μείνετε συντονισμένοι για ολόκληρο το ντοκιμαντέρ».

One year ago, I had one of the greatest highlights of my career by playing the Match in Africa 6 in Cape Town. With the help of some special friends, we broke a world record! Stay tuned for the full length doc. @rogerfedererfdn @RafaelNadal @BillGates @Trevornoah #MatchinAfrica pic.twitter.com/vVc764WYjP