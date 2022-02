Το Facebook και το Instagram περιορίζουν την πρόσβαση σε ρωσικά ΜΜΕ στην ΕΕ

Η Meta, η οποία έχει το Facebook και το Instagram, δήλωσε ότι θα περιορίσει την πρόσβαση στους ρωσικούς ειδησεογραφικούς οργανισμούς RT και Sputnik News σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Νικ Κλεγκ, πρόεδρος για τις παγκόσμιες υποθέσεις της Meta Platforms, είπε ότι η εταιρεία είχε λάβει αιτήματα από διάφορες κυβερνήσεις και την ΕΕ να λάβει περαιτέρω μέτρα κατά της παραπληροφόρησης.

Νωρίτερα, η αρμόδια ρυθμιστική αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου Ofcom δήλωσε ότι είχε ξεκινήσει 15 έρευνες για την αμεροληψία των ειδησεογραφικών προγραμμάτων που προβάλλονται από το RT.

We have received requests from a number of Governments and the EU to take further steps in relation to Russian state controlled media. Given the exceptional nature of the current situation, we will be restricting access to RT and Sputnik across the EU at this time.