Το εξώφυλλο του ΤΙΜΕ αφιερωμένο στους ήρωες της Ουκρανίας

Στην Ουκρανία είναι αφιερωμένο το εξώφυλλο του περιοδικού TIME που θα κυκλοφορήσει στις 14 Μαρτίου σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού θέλοντας να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον ουκρανικό λαό.

Γραμμένο στην ουκρανική γλώσσα το περιοδικό έχει κεντρικό τίτλο «Η ζωή θα νικήσει τον θάνατο και το φως θα νικήσει το σκοτάδι» ενώ υπάρχει και ο τίτλος του βασικού του άρθρου με τίτλο ο Βολοντομίρ Ζελένσκι και οι ήρωες της Ουκρανίας.

TIME's new cover: Volodymr Zelensky and the heroes of Kyiv https://t.co/kgNYusBXOS pic.twitter.com/6n8wyy4UkQ