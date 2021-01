To ECDC καλεί τα ευρωπαϊκά κράτη να λάβουν αυστηρότερα μέτρα για την πανδημία

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία αρμόδια για τις επιδημίες κάλεσε σήμερα τα μέλη της να είναι σε ετοιμότητα για να λάβουν αυστηρότερα μέτρα «εντός των προσεχών εβδομάδων» με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης των νέων παραλλαγμένων στελεχών του κορονοϊού, αυξάνοντας το επίπεδο επαγρύπνησής της.

«Το βασικό μήνυμα είναι να προετοιμαστούμε για ταχεία κλιμάκωση της αυστηρότητας των μέτρων (κατά του κορονοϊού) εντός των προσεχών εβδομάδων ώστε να διατηρηθούν οι δυνατότητες φροντίδας και να αυξηθούν οι εκστρατείες εμβολιασμού», έγραψε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ΕΚΠΕΝ/ECDC).

