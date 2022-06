Το Χόλιγουντ σε γενική επιστράτευση για τις αμβλώσεις

AP Newsroom

Δεν θα μπορούσαν να μείνουν σιωπηλοί οι διάσημοι μιας χώρας σαν τις ΗΠΑ, μπροστά στη σκοταδιστική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για απαγόρευση των αμβλώσεων. Καλλιτέχνες, συγγραφείς, τηλεπαρουσιαστές και άνθρωποι του θεάματος- ακροάματος, το πρωτοπόρο στον τομέα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Χόλιγουντ, έσπευσαν να καταδικάσουν το «χτύπημα» στα ανθρώπινα δικαιώματα, που θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στις γυναίκες. Στο πίσω μέρος του μυαλού τους έχουν πως πλέον κινδυνεύουν και ο γάμος και η υιοθεσία από ομοφυλόφιλους. Και φοβούνται ότι έπεται συνέχεια.

Οι άνθρωποι της τέχνης δεν αποφεύγουν ποτέ να τοποθετηθούν σε ζητήματα τόσο κρίσιμα και μάλιστα αστραπιαία- βοηθούντων και των κοινωνικών δικτύων. Οι φωνές τους είναι τα «όπλα» τους, καθώς το ότι είναι τόσο διάσημοι θα βοηθήσει στο να φτάσουν σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

«Είναι το καλύτερο Ανώτατο Δικαστήριο του 19ου αιώνα» έγραψε ο διάσημος Αμερικανός συγγραφέας Στήβεν Κινγκ στον λογαριασμό του στο Twitter, συμπυκνώνοντας σε μια φράση την οπισθοδρόμηση και την καταδίκη του ως προς αυτήν.

It's the best Supreme Court the 19th Century has yet produced. — Stephen King (@StephenKing) June 24, 2022

«Τα κατάφεραν. ΜΑΣ ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ! Το #SCOTUS (σ.σ. Ανώτατο Δικαστήριο) ανέτρεψε το #RoevWade, (νόμος που επέτρεπε τις αμβλώσεις) ο οποίος κατοχυρώθηκε στο Σύνταγμα ως καθιερωμένος νόμος για περισσότερα από 50 χρόνια. Πώς τολμούν; Αυτό το #SCOTUS είναι απολύτως κωφό στη θέληση και ακόμη και στις πραγματικές ανάγκες του αμερικανικού λαού». — Bette Midler, μέσω Twitter.

«Αυτό το Ανώτατο Δικαστήριο είναι η απόλυτη καταστροφή. Από το να δώσουμε στους ανθρώπους το δικαίωμα να φέρουν όπλα μέχρι την αφαίρεση των δικαιωμάτων αυτονομίας των γυναικών πάνω στο σώμα τους. Δεν ήμασταν αντιδραστικοί, το είδαμε να έρχεται». — Πατρίσια Αρκέτ, μέσω Twitter.

This Supreme Court is an absolute disaster. From giving people the right to carry guns to taking away Womens rights of autonomy over their own bodies. We weren’t being reactive we saw it coming. — Patricia Arquette (@PattyArquette) June 24, 2022

«Είμαι απολύτως τρομοκρατημένη που βρισκόμαστε εδώ – στο σημείο όπου μετά από τόσες δεκαετίες ανθρώπων που αγωνίζονται για τα δικαιώματα των γυναικών στο σώμα τους, η σημερινή απόφαση τα έχει απογυμνώσει». — Taylor Swift, μέσω Twitter.

«Είναι πολύ δύσκολο να σου πει η χώρα σου ότι η ζωή σου που ζεις δεν είναι τόσο σημαντική όσο κάποια κύτταρα που διαιρούνται». — Ελίζαμπεθ Μπανκς, μέσω Instagram.

«Αυτή είναι μια μαύρη μέρα στην αμερικανική ιστορία. Το Ανώτατο Δικαστήριο ανέτρεψε το δικαίωμα επιλογής των γυναικών. Το αποτέλεσμα θα καταστρέψει τις ζωές των γυναικών, θα κάνει τα παιδιά και τις οικογένειες φτωχότερες, θα αυξήσει την οικονομική επιβάρυνση των ανδρών και θα διαβρώσει την αμερικανική οικονομία. Αυτή είναι μια τρομερή τραγωδία για όλους μας». — Aisha Tyler, μέσω Twitter.

This is a dark day in American history. The Supreme Court destroyed womens’ right to choose. The result will shatter women’s lives, make children & families poorer, increase the financial burden on men & erode the American economy.



This is a terrible tragedy for all of us. — Aisha Tyler (@aishatyler) June 24, 2022

Τώρα περισσότερο από ποτέ πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη φωνή και τη δύναμή μας! ΕΜΕΙΣ οι άνθρωποι. — Viola Davis, μέσω Twitter.

«Όχι πολύ καιρό πριν, αυτό θα ήταν δυστοπική επιστημονική φαντασία. Αλλά η κληρονομιά των εκλογών του 2016 και το ανεξίτηλο σημάδι του GOP (σ.σ. το Ρεπουμπλικανικό κόμμα) είναι τυπωμένο εδώ ασπρόμαυρο. Το πόσο πιο μακριά θα πάει αυτό για άλλη μια φορά εξαρτάται από τους Αμερικανούς ψηφοφόρους. Κατηγορήστε τον εξτρεμισμό ή την απάθεια, αλλά αυτή είναι η Αμερική». — Seth MacFarlane, μέσω Twitter.

«Σήμερα είναι δύσκολο, αλλά δεν τελειώσαμε εδώ γιατί σε αυτή τη χώρα η συζήτηση και ο αγώνας για τα πολιτικά μας δικαιώματα θα συνεχίζονται πάντα. Ισότητα για όλους, όχι μόνο για κάποιους. Σταθείτε πλάι σε αυτούς που χρειάζονται περισσότερο τη βοήθειά μας αυτή τη στιγμή». — Cyndi Lauper, μέσω Twitter.

«Τι θλιβερή μέρα για αυτή τη χώρα. Όπλα για όλους και κανένα αναπαραγωγικό δικαίωμα. Στριμμένο. Στριμμένο." — Andy Cohen, μέσω Twitter.

Η Hailey Bieber είπε ότι ήταν «άφωνη», στο Instagram Story της. «Τι ακραία απώλεια και απογοήτευση», συνέχισε. «Αυτό είναι πραγματικά τρομακτικό».

Κανείς, ούτε η κυβέρνηση, ούτε οι πολιτικοί, ούτε το Ανώτατο Δικαστήριο δεν πρέπει να εμποδίσουν την πρόσβαση σε αμβλώσεις, έλεγχο των γεννήσεων και αντισυλληπτικά», έγραφε ένα tweet από τον επίσημο λογαριασμό Pearl Jam , το οποίο περιείχε επίσης ένα βίντεο του τραγουδιστή Eddie Vedder να μιλάει ανοιχτά. σχετικά με τα δικαιώματα των αμβλώσεων κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας.

«Οι άνθρωποι πρέπει να έχουν την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ να επιλέγουν», πρόσθεσε η ανάρτηση.

«Η σημερινή απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που ανατρέπει το #RoeVsWade θα έχει θανατηφόρες συνέπειες, με τη μεγαλύτερη ζημιά στους έγχρωμους που αντιμετωπίζουν ήδη δυσανάλογες διακρίσεις στη χώρα μας και αντιμετωπίζουν μια σοβαρή κρίση μητρικής θνησιμότητας». — Alyssa Milano, στο Twitter.

Today’s Supreme Court ruling overturning #RoeVsWade will have deadly consequences, with the harm falling hardest on people of color who already face disproportionate discrimination in our country and grapple with a severe maternal mortality crisis. — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) June 24, 2022

«ΑΜΕΡΙΚΗ, ΑΝ ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΕΙΣ ΠΟΤΕ, ο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ είναι η επιλογή ΣΟΥ». — Henry Winkler, στο Twitter.

«Ναι, ΚΑΝΕΝΑΣ δεν μου λέει τι μπορώ και τι δεν μπορώ να κάνω με το σώμα μου. Κανείς δεν μου λέει ποιον να αγαπήσω ή να παντρευτώ για αυτό το θέμα. Αμερική… είσαι για τον αγώνα της ζωής σου». — Ariana DeBose, στο Twitter.

Μακάρι περισσότεροι άνθρωποι να καταλάβουν ότι η απόφαση για έκτρωση είναι βαθιά προσωπική και περίπλοκη. Είναι μια απόφαση που πρέπει να αντιμετωπίζεται με συμπόνοια και ενσυναίσθηση, όχι να υβρίζεται ή να ποινικοποιείται». — Padma Lakshmi, στοTwitter.

Η συγγραφέας του Hunger Roxane Gay έκανε την εξής ανάρτηση: «Αυτό που τελειώνει σήμερα σε περισσότερες από 20 πολιτείες είναι οι ΝΟΜΙΜΕΣ αμβλώσεις, οι γυναίκες και τα άτομα με δικαιώματα της μήτρας στη σωματική αυτονομία και η εύθραυστη αντίληψη ότι όλοι είναι ελεύθεροι. Σαφώς, λίγοι από εμάς είμαστε. Δεν ξέρω πού πάμε από εδώ, αλλά αυτό δεν είναι το τέλος ενός αγώνα. Είναι η αρχή.”

Ο ηθοποιός Danny DeVito εκφράστηκε λακωνικά: «Supreme Court my ass» (σ.σ. αμετάφραστο…).

Supreme Court my ass — Danny DeVito (@DannyDeVito) June 24, 2022

«Είναι τόσο απίστευτο. Με κάνει να κοκκινίζω. Κάνει τα αυτιά μου να βγάζουν ατμό από το κεφάλι μου», είπε η τραγουδίστρια Billie Eilish σχετικά με τα δικαιώματα των αμβλώσεων.

«Οι γυναίκες πρέπει να λένε, να κάνουν και να αισθάνονται και να είναι ακριβώς αυτό που θέλουν. Δεν πρέπει να υπάρχει κανένας άλλος που να τους λέει πώς να ζήσουν τη ζωή τους, πώς να κάνουν s**t", πρόσθεσε. "Απλώς με τρελαίνει τόσο πολύ που αν αρχίσω να μιλάω για αυτό, δεν θα σταματήσω».

Αλλά και οι βιομηχανίες του θεάματος, όπως η Walt Disney,την δήλωσαν ότι θα καλύπτουν τα έξοδα ταξιδιού των εργαζομένων για αμβλώσεις.

Η Disney είπε ότι το επίδομα «οικογενειακού προγραμματισμού» θα επεκταθεί σε κάθε εργαζόμενο που δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα όπου ζει, συμπεριλαμβανομένων των «αποφάσεων που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη». Η εταιρεία απασχολεί 195.000 εργαζόμενους παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων περίπου 80.000 στη Φλόριντα.

«Έχουμε επικοινωνήσει απευθείας με τους υπαλλήλους μας σήμερα και τους ενημερώσαμε πως αναγνωρίζουμε τον αντίκτυπο της απόφασης και ότι παραμένουμε δεσμευμένοι στην παροχή ολοκληρωμένης πρόσβασης σε ποιοτική και οικονομικά προσιτή φροντίδα για όλους τους υπαλλήλους μας, τα μέλη του καστ και τις οικογένειές τους, συμπεριλαμβανομένου του οικογενειακού προγραμματισμού και της αναπαραγωγικής φροντίδας. ανεξάρτητα από το πού μένουν», είπε η Disney σε δήλωση στην The Post.

Ένας χείμαρρος παρόμοιων ανακοινώσεων κυκλοφόρησε την Παρασκευή από εταιρείες όπως το Netflix, η Paramount, η Sony και η Comcast, υπογραμμίζοντας τον ρόλο τους στη διαφύλαξη των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων μετά την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου. Η TikTok είπε ότι «ολοκληρώνει τις ενημερώσεις» για τις παροχές των εργαζομένων «για να συνεχίσει να παρέχει στους υπαλλήλους μας πρόσβαση στα ιατρικά οφέλη που χρειάζονται».

Η Amazon είπε τον Μάιο ότι θα καλύψει τα έξοδα ταξιδιού ύψους 4.000 δολαρίων για εργαζομένους στις ΗΠΑ που αναζητούν ιατρική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένων των αμβλώσεων και των χειρουργικών επεμβάσεων για τρανς. Ωστόσο, η πολιτική ισχύει μόνο για τους υπαλλήλους που είναι εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα υγειονομικής περίθαλψης της εταιρείας, εξαιρουμένων των εργαζομένων σε συναυλίες, των υπαλλήλων αποθήκης και των οδηγών διανομής.

Ένα βασικό ερώτημα είναι εάν οι εργοδότες θα βρεθούν σε νομικό κίνδυνο εάν καλύψουν τα έξοδα ταξιδίου για τους εργαζόμενους σε πολιτείες όπου απαγορεύεται η άμβλωση.

Τον Μάιο, η εθνική δικηγορική εταιρεία Morgan Lewis εξέδωσε μια προειδοποίηση σχετικά με τις εκτιμήσεις για τους εργοδότες. Υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος σε πολιτείες όπως η Οκλαχόμα και το Τέξας, όπου η νομοθεσία επιτρέπει στα άτομα να υποβάλλουν αστικές αγωγές κατά παρόχων αμβλώσεων και ατόμων που εν γνώσει τους «βοηθούν ή υποκινούν την εκτέλεση ή την πρόκληση άμβλωσης, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής ή της αποζημίωσης του κόστους μιας άμβλωσης μέσω ασφάλισης ή αλλιώς."

«Για παράδειγμα, μπορεί να υποστηριχθεί ότι ένα πρόγραμμα παροχών εταιρείας ή εταιρείας παραβιάζει τη νομοθεσία του Τέξας εάν αποζημιώσει έναν υπάλληλο με έδρα το Τέξας για μια άμβλωση που έλαβε σε μια πολιτεία που επιτρέπει την άμβλωση ή για τα σχετικά έξοδα ταξιδιού», δήλωσε η Morgan Lewis. «Το κείμενο των καταστατικών του Τέξας και της Οκλαχόμα δεν παρέχει σαφή απάντηση σε αυτό το ερώτημα, ούτε είναι σαφές εάν μια τέτοια διάταξη θα τηρηθεί».