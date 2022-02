Το Βέλγιο κλείνει τον εναέριο του χώρο για τη Ρωσία

Το Βέλγιο αποφάσισε να κλείσει τον εναέριο χώρο του για όλες τις ρωσικές αεροπορικές εταιρείες. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Αλεξάντερ Ντε Κρο.

Ο Βέλγος πρωθυπουργός, με μήνυμά του στο Twitter, τονίζει: «Οι ευρωπαϊκοί μας ουρανοί είναι ανοιχτοί ουρανοί. Είναι ανοιχτοί για εκείνους που συνδέουν τους ανθρώπους, όχι για εκείνους που επιδιώκουν να επιτεθούν βάναυσα.»

Belgium has decided to close its airspace to all Russian airlines.



Our European skies are open skies. They're open for those who connect people, not for those who seek to brutally aggress.