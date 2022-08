Ερντογάν: Το Αμπντουλχαμίντ Χαν θα προχωρήσει σε γεώτρηση βόρεια της Κύπρου -H Navtex

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην ομιλία που παραχώρησε στην τελετή για τον απόπλου του Αμπντουλχαμίντ Χαν, ανέφερε ότι οι έρευνες στις οποίες θα προχωρήσει το πλωτό αυτό γεωτρύπανο θα πραγματοποιηθούν στο κοίτασμα Yörükler-1, 55 χιλιόμετρα έξω από τον Γκαζί Πασά, κοντά στην Αττάλεια.

Πρόσθεσε δε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ότι η περιοχή αυτή είναι εντός της κυριαρχίας της Τουρκίας οπότε «δεν έχουμε ανάγκη για άδεια από τον οποιονδήποτε».

Το Anandolu αναφέρει ότι ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι το γεωτρύπανο θα δράσει στο πηγάδι Yorukler-1.

«Το γεωτρύπανό μας Αμπντουλχαμίτ Χαν είναι το σύμβολο του νέου οράματος της Τουρκίας στον τομέα της ενέργειας. Τώρα βρισκόμαστε σε αυτήν την περιοχή με τα 4 πλοία γεωτρήσεων και 2 πλοία σεισμικής έρευνας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Συμπλήρωσε δε ότι σχεδιάζουν να θέσουν το φυσικό αέριο της Μαύρης Θάλασσας στην υπηρεσία του έθνους το επόμενο έτος.

Λίγη ώρα μετά την ομιλία του, οι τουρκικές Αρχές εξέδωσαν και τη σχετική Navtex

H τελετή που ξεκίνησε με καθυστέρηση περίπου μίας ώρας στο λιμάνι Τασούτζου της Μερσίνας πραγματοποιήθηκε σε ζωντανή μετάδοση από την τουρκική τηλεόραση που φιλοξενεί επικών τόνων ρεπορτάζ για τις δυνατότητες του.

Ο Τούρκος πρόεδρος, όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα, έφθασε με ελικόπτερο το οποίο προσγειώθηκε στο Αμπντουλχαμίντ Χαν για την τελετή της αποστολής του τουρκικού γεωτρύπανου στη Μεσόγειο.

Το πλωτό γεωτρύπανο αναμενόταν να κατευθυνθεί μεταξύ των τουρκικών ακτών και του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου, εκτελώντας τις παράνομες άδειες που έχει λάβει η τουρκική εταιρεία πετρελαίου από το ψευδοκράτος.

«Θα χαιρετίσουμε το απόπλου του τέταρτου γεωτρύπανού μας, το οποίο έχει εξοπλιστεί με τεχνολογία νέας γενιάς, από το λιμάνι Τασούτζου της Μερσίνας» είχε δηλώσει χθες ο Τούρκος πρόεδρος.

Σήμερα δε πριν λίγο από τον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter, ανέβασε φωτογραφία του από την ώρα που πετούσε επάνω από το πλωτό γεωτρύπανο.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου χθες συνέχισε τις προκλητικές του δηλώσεις εν όψει της εξόδου του γεωτρύπανου υποστηρίζοντας ότι "Έλληνες και Ελληνοκύπριοι επιχείρησαν να στείλουν εννέα φορές πλοία στην υφαλοκρηπίδα μας αλλά τους αποτρέψαμε τόσο στο πεδίο όσο και στο τραπέζι».

Τελευταίοι έλεγχοι

Λίγο νωρίτερα το πλοίο υποβλήθηκε στους τελευταίους ελέγχους, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu που επικαλείται την κρατική εταιρεία ενέργειας TPAO.

Το τέταρτο από τα πλοία γεωτρύπανα της γείτονος μπορεί να έχει πλήρωμα μέχρι 200 άτομα ενώ το μεγαλύτερο βάθος που μπορεί να φτάσει στην γεώτρηση είναι τα 12.200 μέτρα.

Έχει μήκος 238 μέτρα μήκος και πλάτος 42 μέτρα, πύργο ύψους 104 μέτρων και βάρος 68.000 τόνων σύμφωνα με το Anadolu.

