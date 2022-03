Τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι - Ερντογάν

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν την Τετάρτη ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως γνωστοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Ζελένσκι τον ευχαριστεί για τη σημαντική υποστήριξη και αναφέρει ότι συζήτησαν τρόπους εντατικοποίησης του ειρηνικού διαλόγου.

Όπως σημειώνει στον λογαριασμό του στο twitter: «είχαμε συνομιλίες με έναν φίλο της Ουκρανίας, τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Αναφέρθηκε στον αγώνα του ουκρανικού λαού ενάντια στη συνεχιζόμενη επιθετικότητα. Ευγνώμων για τη σημαντική υποστήριξη. Συζητήθηκαν επίσης τρόποι εντατικοποίησης του ειρηνικού διαλόγου».

Held talks with a friend of Ukraine, President of 🇹🇷 @RTErdogan. Reported on the progress of the 🇺🇦 people's struggle against the ongoing aggression. Thankful for the important support. Ways to intensify peaceful dialogue were also discussed. #StopRussia