Τηλεφωνική επικοινωνία Ν. Δένδια με το Ειδικό Αποσταλμένο του ΟΗΕ για τη Λιβύη

Τηλεφωνική συνομιλία με το νέο ειδικό απεσταλμένο του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για τη Λιβύη, Γιαν Κούμπις, είχε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Κάιρο.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας συζητήθηκαν οι εξελίξεις στη Λιβύη, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής μου στο Κάιρο, συζήτησα τις εξελίξεις στη Λιβύη σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ειδικό Απεσταλμένο του ΓΓ του ΟΗΕ J.Kubis - During my stay in Cairo, I spoke by phone to #UNSG Special Envoy for Libya @UNJanKubis. Developments in #Libya in focus.