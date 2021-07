Τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια με τον ΥΠΕΞ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας με τον ομόλογο του από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τον Αμπντουλλάχ Μπιν Ζαϊέντ αλ Ναχαγιάν.

Όπως τόνισε σε ανάρτησή του στο Twitter o κ. Δένδιας στο επίκεντρο της συζήτησής του με τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ήταν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Βόρεια Αφρική.

