Θάνος Πλεύρης: Τι θα ισχύσει για υποχρεωτικό εμβολιασμό και θεματικά πάρκα - Η εξειδίκευση των μέτρων

Eurokinissi

Στην εξειδίκευση των μέτρων για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού στις ηλικίες άνω των 60 ετών προχώρησε ο υπουργός Υγείας ενώ παράλληλα ανακοίνωσε ότι στα θεματικά χριστουγεννιάτικα πάρκα θα μπορούν να εισέρχονται μόνο εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες τους τελευταίους έξι μήνες καθώς και ανήλικοι με rapid test.

Συγκεκριμένα, ο Θάνος Πλεύρης ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι όσοι πολίτες είναι άνω των 60 ετών πρέπει να έχουν κάνει ή να έχουν προγραμματίσει την πρώτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού έως τις 16 Ιανουαρίου 2022 ώστε να μην τους επιβληθεί το πρόστιμο των 100 ευρώ. Ανακοίνωσε, επίσης, ότι θα συσταθούν ειδικές επιτροπές οι οποίες θα εξετάσουν ποιοι μπορούν να εξαιρεθούν από το συγκεκριμένο μέτρο.

Αναφερόμενος και στο δεύτερο μέτρο που ανακοινώθηκε χθες και αφορά τον έλεγχο με self test, ο οποίος ξεκινά από την ερχόμενη εβδομάδα και αφορά το σύνολο των πολιτών, ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι θα δοθεί δωρεάν σε όλους τους πολίτες ένα self test προκειμένου να εξεταστούν «για να δούμε πού ακριβώς βρίσκεται η επιδημία και πώς μπορούμε να την περιορίσουμε πριν από τις γιορτές».

«Είναι πολύ σημαντικό να συμμετάσχουν όλοι οι πολίτες σε αυτόν τον μεγάλο διαγνωστικό έλεγχο», είπε και πρόσθεσε πως μόνο έτσι όσοι εντοπιστούν θετικοί στον κορονοϊό μπαίνουν εγκαίρως στην καραντίνα για να μη θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των δικών τους τις ημέρες των γιορτών.



Επιπλέον, ο Θ. Πλεύρης επεσήμανε ότι στα θεματικά χριστουγεννιάτικα πάρκα, τα οποία στήνονται σε όλη τη χώρα, θα μπορούν να μπαίνουν μόνο εμβολιασμένοι ή όσοι έχουν νοσήσει τους τελευταίους έξι μήνες. Για τα ανήλικα παιδιά θα υπάρχει η ίδια διαδικασία με τους χώρους εστίασης, θα γίνεται rapid test πριν από την είσοδό τους.

Επίσης, υπογράμμισε ότι πλέον για το πιστοποιητικό νόσησης θα απαιτείται μοριακό τεστ, PCR.

Ο Θάνος Πλεύρης σημείωσε ότι έχει τεθεί στην Επιτροπή για σύντμηση του χρόνου της αναμνηστικής δόσης στους τέσσερις μήνες.

Παίρνοντας τον λόγο, ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, ανέφερε ότι τις τελευταίες δύο ημέρες έχουν κλειστεί 25.000 ραντεβού για πρώτη δόση στις ηλικίες των 60 ετών και άνω, ωστόσο 493.000 πολίτες της εν λόγω ηλικιακής ομάδας δεν έχουν εμβολιαστεί.

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεοκλής Ζαούτης, ο οποίος ήταν παρών στη σημερινή εξειδίκευση των μέτρων από τον υπουργό Υγείας, Θάνο Πλεύρη, επίσης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην αξία των αυτοδιαγνωστικών τεστ. Όπως είπε, η χρήση του self test βοήθησε να λειτουργήσουν με ασφάλεια τα σχολεία. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο σημαντικό είναι το testing και μέσα στις γιορτές.



«Ας μην αμελήσουμε αυτήν τη μία εβδομάδα δωρεάν τεστ να το κάνουμε όλοι, είτε είμαστε εμβολιασμένοι είτε όχι. Είναι ένας εύκολος και δωρεάν τρόπος να προσπαθήσουμε να μειώσουμε την καμπύλη της πανδημίας και να την κρατήσουμε σε ασφαλές επίπεδο ώστε να κάνουμε καλές γιορτές», τόνισε ο Θ. Ζαούτης, ο οποίος ζήτησε να κάνουμε οπωσδήποτε - παρότι δεν είναι υποχρεωτικό - και ένα self test πριν βρεθούμε καλεσμένοι σε ένα γιορτινό τραπέζι αλλά και μετά τις γιορτές όπου πάλι θα διατεθεί δωρεάν self test σε όλους τους πολίτες για την εβδομάδα μετά τις 3 Ιανουαρίου.