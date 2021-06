Τι μας κρύβουν για τη λίστα Πέτσα;

Shutterstock

Εδώ και σχεδόν ενάμισι χρόνο ακούμε μονότονα από την αντιπολίτευση ότι κάθε κυβερνητική επιτυχία δεν οφείλεται στη δουλειά της κυβέρνησης αλλά στη λίστα Πέτσα. Το αφήγημα λίγο πολύ είναι ότι οι ειδήσεις που διαβάζουμε, ακούμε και βλέπουμε δεν ισχύουν γιατί αυτοί που τις μεταδίδουν είναι τα Πετσιασμένα ΜΜΕ.

Βέβαια, Πετσιασμένα ΜΜΕ είναι τόσο η Αυγή (η οποία εκτός από τη λίστα Πέτσα πληρώθηκε πέρυσι όπως και κάθε χρόνο και από τους φόρους μας, καθώς ένα κομμάτι της κρατικής επιχορήγησης του ΣΥΡΙΖΑ καταλήγει σταθερά εκεί) όσο και μερικά ακόμα media που όμως αποτελούν την εξαίρεση στον κανόνα.

Εν ολίγοις μπορούμε να εμπιστευόμαστε μόνο τα social media, τα δελτία τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και τα ΜΜΕ του συστήματος της Κουμουνδούρου. Όλοι οι άλλοι λένε ψέματα.

Είναι ελεγχόμενοι και κατευθυνόμενοι. Δεν είναι ελεγχόμενα και κατευθυνόμενα τα ΜΜΕ που επίσημα χρηματοδοτούνται κάθε χρόνο με κομματικό χρήμα, οι διοικήσεις τους ορίζονται από τον πρόεδρο του κόμματος και ανήκουν σε κομματικό οργανόγραμμα.

Ελεγχόμενοι και κατευθυνόμενοι είναι όλοι οι υπόλοιποι επειδή στηρίχθηκαν οικονομικά εν μέσω πανδημίας όπως έγινε και με τα επίσημα κομματικά ΜΜΕ και όπως ακριβώς έγινε με όλους τους κλάδους της οικονομίας. Στόχος αυτού του αφηγήματος είναι να μην βλέπουμε ελληνική τηλεόραση, να μην ακούμε ελληνικό ραδιόφωνο, εκτός από το κομματικό «στο κόκκινο» και να μη διαβάζουμε ελληνικές εφημερίδες εκτός από την κομματική Αυγή.

Έτσι οι «αποδεκτοί» δίαυλοι ενημέρωσης περιορίζονται στα social media όπου η συντονισμένη διασπορά fake news είναι πολύ πιο εύκολη και στα κομματικά ΜΜΕ. Αυτά μας λένε με τον δικό τους τρόπο εδώ και ενάμισι χρόνο. Τα έχουμε ακούμε τόσες φορές ώστε να γίνει καραμέλα και να φτάσουμε στο σημείο να το δεχόμαστε άκριτα, ευτυχώς όχι όλοι.

Αυτό που δεν μας έχουν πει μέχρι τώρα, αυτό που μας κρύβουν είναι ότι στη λίστα Πέτσα δεν μπήκαν μόνο τα εγχώρια ΜΜΕ. Σήμερα σας αποκαλύπτω με στοιχεία την ύπαρξη λίστας Πέτσα εξωτερικού με δεκάδες διεθνή ΜΜΕ που δημοσιεύουν το τελευταίο διάστημα ειδήσεις και σχόλια ακόμα πιο θετικά για την κυβέρνηση, από αυτά που διαβάζουμε και ακούμε στα Πετσιασμένα ΜΜΕ εσωτερικού:

• Δημόσια Ιταλική Τηλεόραση RAI (09/05/2021): H Ελλάδα θέλει να ξαναρχίσει να τρέχει- «Η Ελλάδα είναι η πρώτη η οποία πρότεινε με έμφαση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το πιστοποιητικό για ελεύθερες μετακινήσεις. Αμέσως μετά, ξεκίνησε η εκστρατεία εμβολιασμού στα ελληνικά νησιά, όπως άρχισε να κάνει, τώρα, και η Ιταλία» επισημαίνεται στο ρεπορτάζ της RAI.

• Forbes (09/05/2021): Ready To Travel? These 12 European Islands Are The Safest And Awaiting Visitors- Μεταξύ των ασφαλέστερων νησιών που προτείνονται από τον European Best Destinations συμπεριλαμβάνονται Κρήτη, Κέρκυρα και Αντίπαξοι

• CNBC (14/05/2021): Greece’s glittering holiday islands reemerge from the shadow of coronavirus lockdowns

• Γερμανικό δημοσιογραφικό δίκτυο RND (16/05/2021): Ενισχύθηκε από την πανδημία η Ελλάδα, θέλει να γίνει πρωταθλητής της Ευρώπης.

• Bloomberg (17/05/2021): Η Ελλάδα είναι το «Plan A» όλου του κόσμου φέτος (αναφορά στις αυξημένες αεροπορικές πτήσεις από ΗΠΑ και στην αισιοδοξία από την πορεία του εμβολιασμού)

• Bloomberg Opinion (20/05/2021): Οι επενδυτές ομολόγων αγαπούν την Ελλάδα: Αυτή η νοτιοανατολική ευρωπαϊκή χώρα των 10,7 εκατομμυρίων ανθρώπων έχει τον χαμηλότερο κίνδυνο και τις υψηλότερες αποδόσεις οπουδήποτε διαπραγματεύονται τα κρατικά ομόλογα. Οι οικονομολόγοι αναμένουν τη δεύτερη ταχύτερη ανάπτυξη μεταξύ των 34 ανεπτυγμένων χωρών. Είναι επίσης ένα έμβλημα της απρόσμενης οικονομικής αναζωογόνησης και της δύναμης των 19 χωρών του ευρώ.

• Forbes (22/05/2021): Γιατί η Ελλάδα είναι ο απόλυτος ευρωπαϊκός προορισμός για το καλοκαίρι- Στην κορυφή των κρατήσεων από τους Αμερικανούς

• Bloomberg (27/05/2021): Η Ελλάδα κάνει τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια με projects 18 δισ. ευρώ (Greece Eyes Green Energy Shift With $21 Billion in Projects). Το θέμα παρέμεινε στα most read του Bloomberg Europe για περίπου ένα 24ωρο)

• Süddeutsche Zeitung (27/05/2021): «Ετσι σχεδιάζει η Ελλάδα το καλοκαίρι»:

Για το άνοιγμα του τουρισμού: «Η Ελλάδα, κορυφαία στον αυτοσχεδιασμό, αφού όλα έρχονται αλλιώς από ότι τα περιμένεις, άνοιξε τη φετινή σεζόν με προσεκτικά σχεδιασμένη στρατηγική.

Για τον εμβολιασμό: Την ίδια στιγμή η εκστρατεία εμβολιασμού στην Ελλάδα προχωρά με εντατικούς ρυθμούς και είναι εξαιρετικά οργανωμένη. Μέχρι τέλη Ιουνίου σχεδιάζεται να έχει ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός σε όλα τα νησιά της χώρας.

• Guardian (28/05/2021): Για το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό: Greece unveils first EU Covid passport as ‘fast lane to travel’

• CNBC (29/05/2021): Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες κατακλύζονται με αιτήματα Αμερικανών τουριστών για την Ελλάδα

• Γερμανικό δημοσιογραφικό δίκτυο RND (29/05/2021): «Η Ελλάδα σε ρόλο προτύπου: Από τον Ιούνιο ξεκινά η χρήση του πιστοποιητικού εμβολιασμού»το οποίο βασίζεται σε πρωτοβουλία του έλληνα πρωθυπουργού.

• Le Figaro (30/05/2021): Η Ελλάδα πρωτοπόρος στο ψηφιακό πιστοποιητικό

• Forbes (30/05/2021): Summer 2021 In Europe? 13 Beautiful European Beaches Considered The Safest Post-Coronavirus- Κέρκυρα, Πρέβεζα, Λευκάδα μεταξύ των προορισμών που προτείνονται ως οι ασφαλέστερες στην Ευρώπη βάσει κριτηρίων όπως ο χαμηλότερος αριθμός περιπτώσεων Covid-19 κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σχετικά με τα ποσοστά εμβολιασμού και τα υγειονομικά μέτρα που προτείνονται από τις αρχές.

• CNN (01/06/2021): Η Μύκονος είναι έτοιμη για πάρτι όπως στην προ Covid εποχή

• AFP (02/06/2021): Ένα ελληνικό νησί γίνεται πράσινο» γράφει το γαλλικό πρακτορείο για την Αστυπάλαια

• Associated Press (02/06/2021): H γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen ξεκίνησε ένα πενταετές έργο την Τετάρτη στο μικρό νησί του Αιγαίου, την Αστυπάλαια- πρωτοβουλία 20 εκατομμυρίων ευρώ

• Bloomberg (02/06/2021): H Ελλάδα σχεδιάζει την μετάβαση στην πράσινη ενέργεια με την βοήθεια των ηλεκτρικών οχημάτων της Volkswagen-Η χώρα θα δημιουργήσει υποδομές ανανεώσιμης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων ηλιακών συλλεκτών , σε ένα από τα μικρά νησιά της που θα μετατρέψει ολόκληρο τον στόλο των οχημάτων της σε ηλεκτρικά μοντέλα της Volkswagen AG» επισημαίνει το πρακτορείο.

• Handelsblatt (02/06/2021): Ένα νησί του Αιγαίου γίνεται το μελλοντικό εργαστήριο για την απανθρακοποίηση στην Ευρώπη

• Reuters (04/06/2021): Η ελληνική οικονομία δείχνει ανθεκτικότητα το πρώτο τρίμηνο εν μέσω πανδημίας

• Bloomberg (05/06/2021): Δυναμική επαναφορά των ελληνικών ομολόγων στις αγορές-Είναι τα πιο δημοφιλή στην Ευρώπη, αν μπορεί κανείς να τα βρει

• BBC (07/06/2021): «Αυτό είναι το φιλόδοξο σχέδιο των ελληνικών νησιών – Γίνονται COVID-free»: Στόχος της επιχείρησης Γαλάζια Ελευθερία είναι να μετατρέψει τα νησιά της χώρας, όπως τη Μήλο, σε ταξιδιωτικούς προορισμούς Covid-free

• Bloomberg (10/06/2021): Εύσημα για τα ελληνικά ομόλογα με αφορμή την έκδοση του 10ετούς: Η Ελλάδα, ένας από τους πιο περιζήτητους δανειολήπτες στην Ευρώπη

• Financial Times (14/06/2021): Πληρώνουν για να δανείσουν: Με αρνητική απόδοση για πρώτη φορά το ελληνικό 5ετές ομόλογο

• Handelsblatt (15/06/2021): Μετά την κρίση του κορωνοϊού, έρχεται το Ταμείο Ανάκαμψης -«Μια νέα εποχή για τη χώρα»

Στο νέο πεδίο ανάκαμψης που ανοίγεται στην Ελλάδα από τα χρήματα του ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και τα επιτόκια που παραμένουν αρνητικά αναφέρεται η Handelsblatt.

Στο ίδιο ρεπορτάζ ο επικεφαλής οικονομολόγος της Βerenberg Bank Xόλγκερ Σμίντινκ σημειώνει ότι «μετά από ταραχώδη χρόνια, η κυβέρνηση Μητσοτάκη κατάφερε να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών, της Ευρώπης και των επενδυτών στην Ελλάδα».

• DIE WELT (17/06/2021) : «Η τέλεια διαχείριση των επιδοτήσεων της ΕΕ από την Αθήνα»

«Το ευρωπαϊκό Ταμείο Ανασυγκρότησης προετοιμάζει τις πρώτες εκταμιεύσεις. Τα χρήματα θα εισρεύσουν μόνον αν οι αξιωματούχοι της ΕΕ εγκρίνουν τα εθνικά μεταρρυθμιστικά και επενδυτικά προγράμματα. Η Ελλάδα τα έκανε όλα σωστά ως προς αυτό - αντιθέτως, εντελώς διαφορετική απήχηση βρίσκουν τα σχέδια από το Βερολίνο».

*Διευθυντής Γραφείου Τύπου ΝΔ