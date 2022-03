Τεράστια ρωσική οχηματαγωγή κατευθύνεται προς Κίεβο - Σε κλοιό η Χερσώνα

Μαίνονται για έκτη μέρα οι μάχες ανάμεσα στον ουκρανικό και ρωσικό στρατό, με τους νυχτερινούς βομβαρδισμούς κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας και του Χαρκόβου να συνεχίζονται και σήμερα, ενώ νέες δορυφορικές εικόνες εντόπισαν γιγαντιαίο κομβόι ρωσικής στρατιωτικής οχηματοπομπής, μήκους 64 χλμ, να κατευθύνεται βόρεια του Κιέβου. Έκκληση Ζελένσκι να απαγορευθεί στη Ρωσία η πρόσβαση σε «όλα τα λιμάνια» και σε όλα «τα αεροδρόμια του κόσμου», κάνοντας λόγο για εγκλήματα πολέμου.

Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις αυξάνουν την πίεση του στο Κίεβο, ενώ η τεράστια στρατιωτική φάλαγγα που κατευθύνεται προς Κίεβο φαίνεται να περιλαμβάνει εκατοντάδες τεθωρακισμένα οχήματα, άρματα μάχης, αυτοκινούμενα πυροβόλα και οχήματα επιμελητειακής υποστήριξης.

Σημερινό βίντεο καταγράφει την είσοδο ρωσικών στρατευμάτων στην Χερσώνα.

Η αμερικανική ιδιωτική εταιρεία Maxar Technologies που παραχώρησε τις δορυφορικές εικόνες μετακίνησης των ρωσικών στρατευμάτων ανέφερε συγκέντρωση ρωσικών χερσαίων δυνάμεων και πτερύγων επιθετικών ελικοπτέρων στη νότια Λευκορωσία, κάπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Ουκρανίας.

Ακόμα, ρωσικά στρατεύματα οι βάσεις των οποίων βρίσκονται στη ρωσική Άπω Ανατολή θα διεξαγάγουν γυμνάσια στην επαρχία Αστραχάν, η οποία βρίσκεται στα όρια μεταξύ του ευρωπαϊκού και του ασιατικού τμήματος της Ρωσίας, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο τη διοίκηση των δυνάμεων του ανατολικού τομέα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοίκησης, οι μονάδες που μετακινούνται θα εκτελέσουν ασκήσεις ιδίως για την κάλυψη μεγάλων αποστάσεων.

Η ουκρανή πρέσβειρα στις ΗΠΑ Οξάνα Μαρκάροβα η Ρωσία χρησιμοποίησε θερμοβαρική βόμβα τη Δευτέρα στην επίθεσή της κατά της Ουκρανίας. «Χρησιμοποίησαν τη θερμοβαρική βόμβα σήμερα (σ.σ. χθες Δευτέρα), η οποία απαγορεύεται βάσει της Συνθήκης της Γενεύης», δήλωσε η Μαρκάροβα, η οποία ενημέρωσε τα μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου. «Η καταστροφή που επιχειρεί η Ρωσία να προκαλέσει στην Ουκρανία είναι μεγάλη», συμπλήρωσε.

Την ίδια στιγμή οι ΗΠΑ υπόσχονται περισσότερη βοήθεια ώστε η χώρα να αντισταθεί στη Ρωσία με τον Ουκρανό πρόεδρο να ζητάει από τις ΗΠΑ - πέραν των νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας- και επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων στην Ουκρανία.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών της Πολωνίας δήλωσε την Τρίτη ότι περίπου 350.000 άνθρωποι έχουν εισέλθει στη χώρα του από την Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής την περασμένη εβδομάδα.

«Τις τελευταίες 24 ώρες, 100.000 άνθρωποι διέσχισαν τα Πολωνο-Ουκρανικά σύνορα», δήλωσε ο Maciej Wasik στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Polskie Radio 1. «Συνολικά, από την Πέμπτη, έχουν ήδη καταγραφεί 350.000 πρόσφυγες».

Ο Ραμζάν Καντίροφ, ο ηγέτης της επαρχίας της Τσετσενίας, στενός σύμμαχος του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ανακοίνωσε σήμερα ότι δύο τσετσένοι στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί και άλλοι έξι έχουν τραυματιστεί στην Ουκρανία, όπου ο ρωσικός στρατός προχώρησε σε εισβολή την Πέμπτη.

Ο Καναδάς θα εφοδιάσει με αντιαρματικά όπλα και εξελιγμένα πυρομαχικά την Ουκρανία, υποστηρίζοντας την αντίστασή της κατά της ρωσικής εισβολής, όπως δήλωσε χθες ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό, ενώ θα απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικού αργού πετρελαίου. “Παρέχουμε ακόμη περισσότερη αμυντική βοήθεια στην Ουκρανία και θα στείλουμε 100 αντιαρματικά οπλικά συστήματα Carl Gustaf και 2.000 ρουκέτες. Τα όπλα αυτά, θα παραδοθούν το ταχύτερο δυνατό” δήλωσε η υπουργός Άμυνας Ανίτα Ανάντ.

Τουλάχιστον εβδομήντα ουκρανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν όταν το ρωσικό πυροβολικό βομβάρδισε βάση στην πόλη Οχτίρκα, στη βορειοανατολική περιφέρεια Σούμι, τη Δευτέρα, ενημέρωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας, ο Ντμίτρο Ζιβίτσκι, μέσω Facebook.

Ο ρωσικός στρατός έφθασε προ των πυλών της ουκρανικής πόλης της Χερσώνας, στο νότιο τμήμα της χώρας, βόρεια της Κριμαίας, δήλωσε ο δήμαρχός της τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

«Στις εισόδους της Χερσώνας, ο ρωσικός στρατός εγκατέστησε σημεία ελέγχου. Είναι δύσκολο να ειπωθεί πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση», ανέφερε μέσω Facebook ο Ιγκόρ Κολιχάγεφ, ο δήμαρχος της πόλης, προσθέτοντας ότι «η Χερσώνα είναι και θα παραμείνει ουκρανική (...) η Χερσώνα αντιστέκεται!».

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας της Ρωσίας καθώς η εισβολή έχει πλέον μπει στην έκτη της ημέρα. Πέντε ρωσικά μαχητικά κι ένα ελικόπτερο καταρρίφθηκαν χθες, σύμφωνα με την Ukrayinska Pravda και την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία. Η πληροφορία αυτή είναι αδύνατον να επαληθευτεί ανεξάρτητα.

Τα αεροσκάφη φέρονται να καταρρίφθηκαν κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδρομών στις πόλεις Βασίλκιβ και Μπρόβαρι, στην περιοχή γύρω από το Κίεβο. Ένας πύραυλος Κρουζ κι ένα ελικόπτερο καταρρίφθηκαν κοντά στο Κίεβο, κατά τις ίδιες πηγές.

Από τη δική τους πλευρά, ουκρανικά αεροσκάφη προχώρησαν στην εκτόξευση πυραύλων αέρος-επιφανείας και στη ρίψη βομβών εναντίον ρωσικών αρμάτων μάχης και πεζικάριων κοντά στο Κίεβο και κοντά στην πόλη Ζιτομίρ. Βόμβες ερρίφθησαν επίσης στη βόρεια περιοχή Τσερνιγκίβ και στην νότια πόλη Μπερντιάνσκ, η οποία καταλήφθηκε από τον ρωσικό στρατό.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, πάνω από 100 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από την Πέμπτη. Οι αρχές στο Κίεβο μιλούν για πάνω από 150 άμαχους νεκρούς.

Τεράστια ρωσική στρατιωτική οχηματαγωγή προς Κίεβο

Εικόνες από δορυφόρους που τραβήχτηκαν χθες Δευτέρα κατέγραψαν ότι πελώρια ρωσική στρατιωτική οχηματοπομπή βόρεια του Κιέβου, βασικού στόχου των ένοπλων δυνάμεων της Ρωσίας μετά την εισβολή της περασμένης εβδομάδας στην Ουκρανία, εκτείνεται σε μήκος 64 χιλιομέτρων, είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι αναφέρθηκε νωρίτερα –όταν γινόταν λόγος για 27 χλμ.–, σύμφωνα με την αμερικανική ιδιωτική εταιρεία Maxar Technologies.

Η οχηματοπομπή περιλαμβάνει εκατοντάδες τεθωρακισμένα οχήματα, άρματα μάχης, αυτοκινούμενα πυροβόλα και οχήματα επιμελητειακής υποστήριξης και έχει κατεύθυνση προς νότο, προς το Κίεβο, σύμφωνα με την εταιρεία. «Εκτείνεται από τα περίχωρα του αεροδρομίου Αντόνοφ (περίπου 25 χλμ. από το κέντρο του Κιέβου) στον νότο, ως τα περίχωρα του Πριμπίρσκ» στον βορρά, ανέφερε η Maxar.

Το αεροδρόμιο μετατράπηκε, από την έναρξη της εισβολής, σε θέατρο σφοδρών μαχών, καθώς ο στρατός του Βλαντίμιρ Πούτιν προσπαθεί να κυριεύσει αυτή τη στρατιωτική υποδομή καίριας σημασίας ενόψει της επιχείρησης για την κατάληψη της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Στην οχηματοπομπή, όπως καταγράφηκε από τους δορυφόρους, «ορισμένα οχήματα είναι ενίοτε πολύ απομακρυσμένα το ένα από το άλλο», ενώ «σε άλλα τμήματά της τα οχήματα είναι τοποθετημένα ανά δυάδες ή τριάδες το ένα πλάι στο άλλο», πρόσθεσε η Maxar.

Στις εικόνες βλέπει κανείς εκατοντάδες οχήματα, το ένα πίσω από το άλλο, σε δρόμους της ουκρανικής επαρχίας και, ενίοτε, καπνό σε μικρή απόσταση, που προέρχεται από φλεγόμενα κτίρια, κατά την εταιρεία.

Η Maxar έδωσε επίσης στη δημοσιότητα εικόνες που καταγράφουν νέες συγκεντρώσεις ρωσικών χερσαίων δυνάμεων, οχημάτων και πτερύγων επιθετικών ελικοπτέρων στη νότια Λευκορωσία, σε απόσταση μικρότερη των 30 χλμ. από τα σύνορα της Ουκρανίας.

Από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης την Πέμπτη, οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν προς το παρόν καταφέρει να υπερασπιστούν τις προσβάσεις στο κέντρο του Κιέβου και η προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων «επιβραδύνθηκε» την πέμπτη ημέρα της εισβολής, καθώς συγκεντρώνονται γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα.

Κατά δύο πηγές που ερωτήθηκαν χθες από το Γαλλικό Πρακτορείο, μια διπλωματική και μια προσκείμενη στις υπηρεσίες ασφαλείας, η Μόσχα ετοιμάζεται να εξαπολύσει άμεσα έφοδο στο Κίεβο.

Η κύρια ρωσική δύναμη που κινείται προς την ουκρανική πρωτεύουσα «προέλασε περίπου πέντε χιλιόμετρα» και βρίσκεται «περίπου 25 χλμ.» από την πόλη, εκτίμησε αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας νωρίτερα.

Βομβαρδισμοί σε Κίεβο, Μαριούπολη, Χάρκοβο και Χερσώνα

Οι επιθέσεις του ρωσικού στρατού στην πόλη Χάρκοβο, όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον 11 άμαχοι και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι, και στην πρωτεύουσα, το Κίεβο, συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο ρωσικός στρατός ανατίναξε υποσταθμούς, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Ιγκόρ Τερέχοφ, που επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform. Οι επιθέσεις προκάλεσαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση και στην ύδρευση, κατά την ίδια πηγή.

#Ukrainian media reports that Putin's army has now launched an offensive on #Kherson pic.twitter.com/9hkkBbKTH3