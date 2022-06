Tankertrackers: Πού βρίσκονται τα δύο δεσμευμένα ελληνικά τάνκερ

Τις θέσεις των δύο ελληνικών δεξαμενοπλοίων, που έχουν δεσμευτεί από τις ιρανικές αρχές, γνωστοποίησε ο ιστότοπος TankerTrackers.com.

Το ελληνικό τάνκερ Prudent Warrior είναι αγκυροβολημένο στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν, ενώ το Delta Poseidon βρίσκεται βόρεια του νησιού Λαράκ, σύμφωνα με ανάρτηση του TankerTrackers.com στο Twitter.

BREAKING: We have now once again located the hijacked Greek Suezmax tanker, DELTA POSEIDON (9468671). She is being held north of Larak Island at 26.91895° N, 56.38144° E. pic.twitter.com/TqE6rEZlH8