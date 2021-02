Τα 24ωρα που θα κρίνουν την επιβολή νέων μέτρων – Τα σενάρια για να αποφευχθεί τρίτο κύμα

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος μέχρι και την Παρασκευή, καθώς τα δύο επόμενα 24ωρα θα κρίνουν το αν θα ληφθούν αποφάσεις για νέα αυστηρότερα μέτρα.

Ένα σερί ανόδου κρουσμάτων κατά το επόμενο 48ωρο, ιδιαίτερα σε Αττική και σε Πάτρα, θα φέρει πολύ κοντά την πιθανότητα επιβολής αυστηρότερων μέτρων σε μια προσπάθεια ανάσχεσης ενός νέου κύματος, όπως τονίζει στο liberal.gr συνομιλητής του πρωθυπουργού. Με άλλα λόγια εάν ο αριθμός παραμένει πλησίον των 1.200 μέχρι και την Πέμπτη, τότε είναι δεδομένο ότι η επιτροπή των ειδικών στη συνεδρίαση με τον κ. Μητσοτάκη το πρωί της Παρασκευής θα εισηγηθεί περαιτέρω αυστηροποίηση.

Εφόσον επικρατήσουν τα «σκληρά» σενάρια, τότε τα σενάρια για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν την Παρασκευή από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά, μιλούν για απαγόρευση κυκλοφορίας στην Αττική από τις 18.00, καθώς επίσης για περιορισμό του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων έως τις 17:00. Έτσι θα καταστεί εφικτή και η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18:00. Εφόσον υιοθετηθούν αυστηρότερα μέτρα, η εφαρμογή τους θα επιτηρηθεί από αυστηρότερους ελέγχους εκ μέρους της ΕΛΑΣ.

Αν και το σύστημα υγείας βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση απ' ότι όταν ελήφθη η απόφαση για lockdown τον περασμένο Νοέμβριο, επιμέρους ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες πλην του αριθμού των διασωληνωμένων, προβληματίζουν. Μόνο το τελευταίο 24ωρο οι εισαγωγές στα νοσοκομεία της Αττικής έφτασαν τις 93 και σε όλη την χώρα τις 176, στοιχεία που αποτελούν προπομπό για την αποτύπωση της διασποράς του ιού πανελλαδικά. Ακριβώς επειδή η πληρότητα των ΜΕΘ στην περιοχή της πρωτεύουσας ανέρχεται στο 60%, το υπ. Υγείας θέλει να προλάβει τυχόν επιστροφή των νοσοκομείων στα επίπεδα του Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου, όταν οι δυνάμεις τους είχαν αρχίσει να εξαντλούνται και οι διοικήσεις τους εξέπεμπαν καθημερινά σήματα αγωνίας.

Στην ουσία η κυβέρνηση δίνει μια μάχη με το χρόνο και επιδίδεται σε μια άσκηση δύσκολης ισορροπίας ανάμεσα στις ανάγκες της αγοράς και της δημόσιας υγείας. Στο δύσκολο αυτό αγώνα, έχουν ήδη ληφθεί από χθες νέα περιοριστικά μέτρα για να μειωθεί ο συγχρωτισμό που παρατηρήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες έξω από καφέ και άλλους χώρους εστίασης που προσφέρουν υπηρεσίες take away. Από χθες στις 6 το πρωί έως τις 6 το πρωί της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου απαγορεύεται οι πελάτες που περιμένουν να παραλάβουν την παραγγελία τους από το κατάστημα (σύστημα take away δηλαδή) να παραμένουν στον εσωτερικό χώρο της επιχείρησης ή ακόμη και στον εξωτερικό χώρο ευθύνης της επιχείρηση αυτής.

Στην πράξη επιχειρεί να μπει τέλος στα «πηγαδάκια» που σχηματίζονταν μεταξύ των πελατών όταν περιμένουν όρθιοι για να πάρουν το πακέτο με το έτοιμο φαγητό. Στο εξής θα πρέπει να περιμένουν για παράδειγμα στο πεζοδρόμιο, και σε κάθε περίπτωση εκτός του χώρου ευθύνης της επιχείρησης.

Σημειώνεται ότι σήμερα συνεδριάζουν στην καθιερωμένη τακτική τους συνεδρίαση οι ειδικοί του υπουργείου Υγείας, για να εκτιμήσουν τα ως τώρα δεδομένα και ενώ καθημερινά οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την ανάγκη λήψης σκληρότερων μέτρων.

Θ. Δημόπουλος: Δεν υπάρχει μαγική λύση - Κρίσιμες οι επόμενες μέρες

Για «αγώνα δρόμου» κατά της πανδημίας, με τα εμβόλια και τις μεταλλάξεις να βρίσκονται στο προσκήνιο έκανε λόγο ο πρύτανης ΕΚΠΑ, Θάνος Δημόπουλος μιλώντας στο Mega.

«Δεν υπάρχει κάποια λύση μαγική», ανέφερε ο κ. Δημόπουλος εξηγώντας ότι σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα και τις μελέτες που έχουν δημοσιευθεί, τα εγκεκριμένα εμβόλια αυτήν τη στιγμή στην Ευρώπη προφυλάσσουν από τις μεταλλάξεις και μάλιστα δημιουργούν αντισώματα «υψηλότερων τίτλων» από αυτά που δημιουργεί ο οργανισμός μετά από φυσική νόσηση.

«Είναι κάτι που θα αποφασιστεί από την αρμόδια επιτροπή αφού συνυπολογιστούν πολλοί παράγοντες», συμπλήρωσε ο ίδιος, σχετικά με το ενδεχόμενο να παρθούν σκληρότερα μέτρα και ένα πιο αυστηρό lockdown.

Δ. Σαρηγιάννης: Lockdown τύπου Μαρτίου για τρεις εβδομάδες η λύση

Την πρόταση επιβολής lockdown τύπου Μαρτίου για τρεις εβδομάδες «βλέπει» από την πλευρά του ως λύση για την ανακοπή του τρίτου κύματος ο καθηγητής Δημήτρης Σαρηγιάννης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Μιλώντας στον Αντ1 και κληθείς να σχολιάσει το σενάριο για την απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18:00, ο κ. Σαρηγιάννης είπε ότι είναι ημίμετρο και πως «αν θέλουμε να προλάβουμε δραστικά το τρίτο κύμα, πρέπει να πάμε σε lockdown τύπου Μαρτίου για ακριβώς τρεις εβδομάδες, ούτε δύο ούτε τέσσερις».

Εξήγησε πως αναφέρεται σε περιορισμό πολλών δραστηριοτήτων και τόνισε ότι μιλάμε ή για «ήπια μέτρα για πολύ καιρό ή σκληρότερα για τρεις εβδομάδες». Σχετικά με τα σχολεία εκτιμά πως είναι λάθος να κλείσουν τελευταία, αν αυξάνονται τα κρούσματα, αφού είναι «ανησυχητικό ότι δρουν ως πολλαπλασιαστής» των κρουσμάτων.

Τέλος, υπογράμμισε σχετικά με το θέμα της μετάλλαξης ότι «πρέπει η κυβέρνηση να έχει καλύτερη εικόνα σε όλη τη χώρα», αναφέροντας πως υπάρχουν εργαστήρια στη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη, τα οποία πρέπει να ενεργοποιηθούν για την ανάλυση δειγμάτων.