Σύνοδος Κορυφής: Θα συζητηθούν νέες κυρώσεις κατά Ρωσίας

Ένα νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας θα συζητήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες σε έκτακτη συνεδρίασή τους που θα πραγματοποιηθεί αργότερα σήμερα, ανέφερε η ΕΕ σε ανακοίνωσή της.

Press Statement of President Charles Michel of the European Council and President Ursula von der Leyen of the European Commission on Russia's unprecedented and unprovoked military aggression of Ukraine https://t.co/WjXq6vJmV8

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα παρουσιάσει ένα νέο πακέτο μέτρων το οποίο θα οριστικοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα υιοθετήσει άμεσα το Συμβούλιο, σημειώνει η ανακοίνωση.

Αυτά "τα επιπλέον περιοριστικά μέτρα (...) θα προβλέπουν μαζικές και σοβαρές συνέπειες για τη Ρωσία για τις ενέργειές της", προσθέτει.

«Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο την άνευ προηγουμένου στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Με τις απρόκλητες και αδικαιολόγητες στρατιωτικές της ενέργειες, η Ρωσία παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο και υπονομεύει την ευρωπαϊκή και παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα. Λυπούμαστε για την απώλεια ζωών και τον ανθρώπινο πόνο» τονίζει η ανακοίνωση ενώ προσθέτει: «Καλούμε τη Ρωσία να σταματήσει αμέσως τις εχθροπραξίες, να αποσύρει τον στρατό της από την Ουκρανία και να σεβαστεί πλήρως την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Τέτοια χρήση βίας και εξαναγκασμού δεν έχει θέση στον 21ο αιώνα. Η ΕΕ στέκεται σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας και του λαού της καθώς αντιμετωπίζουν αυτήν την απαράμιλλη κρίση».

Νωρίτερα, την «αδικαιολόγητη επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία» καταδίκασαν με κοινή ανάρτησή τους στο Twitter η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Σαρλ Μισέλ.

«Καταδικάζουμε σθεναρά την αδικαιολόγητη επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Σε αυτές τις σκοτεινές ώρες, οι σκέψεις μας είναι στην Ουκρανία και στις αθώες γυναίκες, άνδρες και παιδιά καθώς αντιμετωπίζουν αυτήν την απρόκλητη επίθεση και φοβούνται για τη ζωή τους. Το Κρεμλίνο θα λογοδοτήσει», ανέφεραν.

We strongly condemn Russia´s unjustified attack on Ukraine.



In these dark hours, our thoughts are with Ukraine and the innocent women, men and children as they face this unprovoked attack and fear for their lives.



We will hold the Kremlin accountable.