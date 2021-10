Συνάντηση Στυλιανίδη με Γιάνες Λέναρσιτς: Ενισχύουμε τη συνεργασία μας, Ελλάδας-ΕΕ

Συνάντηση με τον Επίτροπο Διαχείρισης Κρίσεων Γιάνες Λέναρσιτς είχε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Στυλιανίδης ανέφερε σε ανάρτησή του στο τουίτερ: «Εξαιρετική και εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Γιάνες Λέναρσιτς.

Excellent & constructive exchange of views with European Commissioner @JanezLenarcic



Agreed to enhance our cooperation 🇬🇷🤝🇪🇺 towards our common vision for a strengthened #EUCivPro and #rescEU to make our societies more resilient and tackle #climatechange effects @eu_echo