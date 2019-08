Συνάντηση Κικίλια - Πάιατ για την προσέλκυση επενδύσεων στην Υγεία

Η ανάγκη δημιουργίας ενός διαύλου επικοινωνίας μεταξύ του υπουργείου Υγείας και των φορέων της αγοράς, η δημιουργία προϋποθέσεων προκειμένου η Ελλάδα να προσελκύσει επενδύσεις στον τομέα της Υγείας και, κυρίως, η παροχή αποτελεσματικών σε σχέση με το κόστος υπηρεσιών υγείας στον Έλληνα πολίτη, ήταν τα θέματα που συζητήθηκαν σε κλειστή συνάντηση εργασίας που διοργάνωσε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Στη συνάντηση συμμετείχαν υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και ο υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, παρουσία του Αμερικανού πρέσβη Τζέφρι Πάιατ.

Επίσης εκπρόσωποι μελών του Επιμελητηρίου - τα μέλη της επιτροπής φαρμακευτικών εταιρειών και της επιτροπής ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και διαγνωστικών - οι οποίοι παρουσίασαν τα ζητήματα που αφορούν στον κλάδο τους.

Οι κ.κ. Κικίλιας και Κοντοζαμάνης απάντησαν στα ερωτήματα των μελών του Επιμελητηρίου, αντάλλαξαν απόψεις και συζήτησαν τις προτάσεις τους.

Great roundtable today with Minister @VKikilias @vkontozamanis @AmChamGr on the health sector where U.S. companies are world leaders in research, technology and pricing. Today’s discussion is just the starting point for collaboration in a sector with remarkable growth potential. pic.twitter.com/u3k6UQyGXT