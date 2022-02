Συνάντηση Δένδια - ΥΠΕΞ Νορβηγίας: Στο επίκεντρο Αν. Ευρώπη και Αν. Μεσόγειος

Θερμή ήταν η υποδοχή του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στο Όσλο από τη Νορβηγή ομόλογό του Άνικεν Χουίτφελντ.

Κατά τη συνάντησή τους, συζητήθηκαν η προώθηση των σχέσεων Ελλάδας- Νορβηγίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων, της ναυτιλίας και της πράσινης ενέργειας, καθώς και η συνεργασία σε διεθνείς οργανισμούς και το Δίκαιο της Θάλασσας. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι εξελίξεις σε Ανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Ι was welcomed by #Norway FM @AHuitfeldt. Discussion on advancing 🇬🇷🇳🇴 relations in areas of common interest, including investments, shipping & green energy, cooperation within international organizations & #UNCLOS, developments in Eastern Europe & #EasternMediterranean. pic.twitter.com/DlGfmYrREt