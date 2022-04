Συνάντηση Δένδια με τον Σλοβάκο ομόλογό του Κορτσόκ

Πρόγευμα εργασίας με τον Σλοβάκο ομόλογό του Ιβάν Κόρτσοκ (Ivan Korčok) έχει στην Αθήνα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Η κατασταση στην Ουκρανία, οι ελληνοσλοβακικές σχέσεις και η συνεργασία των δύο χωρών εντός της ΕΕ βρίσκονται στο επίκεντρο της συνάντησης, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του Νίκου Δένδια στο Twitter.

