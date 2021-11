Συνάντηση Δένδια με τον πρόεδρο της Γκάνας

Από τον πρόεδρο της Γκάνας, Νάνα Ακούφο-Άντο έγινε δεκτός ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας χθες το βράδυ, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter, ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στην αφρικανική χώρα.

Σήμερα, Παρασκευή 26 Νοεμβρίου, ο κ. Δένδιας βρίσκεται στη Γκαμπόν, όπου προγραμματίζεται να συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών, Πακόμ Μουμπελέ Μπουμπεγιά.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του κ. Δένδια θα πραγματοποιηθεί η παράδοση 200.000 εμβολίων κατά του κορονοϊού.

