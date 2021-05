Συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ για αναστολή των δασμών και κοινό μήνυμα στην Κίνα

Η Κομισιόν και οι ΗΠΑ ήρθαν σε συμφωνία για την αναστολή των δασμών που είχαν επιβληθεί κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ στέλνοντας μάλιστα από κοινού μήνυμα στην Κίνα για τις εμπορικές της πρακτικές.

Σε κοινή δήλωση τη Δευτέρα, Ευρωπαίοι και Αμερικανοί δήλωσαν ότι αναζητούν «να βρουν λύσεις πριν από το τέλος του έτους» που θα αντιμετωπίσουν την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στον τομέα του χάλυβα.

Βάση της συμφωνίας η ΕΕ θα αναστείλει την επιβολή πρόσθετων δασμών οι οποίοι ήταν προγραμματισμένοι για την 1η Ιουνίου, την ώρα που οι δυο πλευρές θα συνεργαστούν για το ζήτημα των δασμών στο αλουμίνιο και τον χάλυβα.

«Αυτή η απόφαση επιβεβαιώνει την θέληση μας να βρούμε αποτελεσματικές κοινές λύσεις σε αυτήν τη διαμάχη, οι οποίες θα τερματίσουν τους δασμούς που επιβάλλονται στην ΕΕ για λόγους εθνικής ασφάλειας, και για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας πλεονάζουσας παραγωγικότητας χάλυβα και αλουμινίου», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβσκις σε δήλωση μέσω email την οποία επικαλείται το Bloomberg. «Με την αναστολή των μέτρων μας, δημιουργούμε το χώρο για την επίλυση αυτών των ζητημάτων πριν από το τέλος του έτους».

In our effort to reboot transatlantic relations, EU will temporarily suspend the increase of its rebalancing measures on U.S. 232 steel & aluminium tariffs.



This gives us space to find joint solutions to this dispute & tackle global excess capacity.



