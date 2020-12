Σύμβουλος Ερντογάν: Οι Αμερικανοί φοβούνται μήπως τα τουρκικά drones ρίξουν ρουκέτες πάνω στα κεφάλια τους

Υπεροπτικός για τις στρατιωτικές ικανότητες της Τουρκίας φάνηκε ο Μεσούτ Χακκί Τζασίν, σύμβουλος του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν για θέματα Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής. Ο Τζασίν υποστήριξε πως η Τουρκία κατέχει πλέον προχωρημένη πολεμική τεχνογνωσία και ότι ακόμα και οι Αμερικανοί φοβούνται μήπως «τα τουρκικά drones ρίξουν ρουκέτες πάνω στα κεφάλια τους».

Πιο συγκεκριμένα, στη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής, ο Τζασίν αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα ισχυροποίησης της τουρκικής οικονομίας, ειδικά εφόσον τεθούν σ’ εφαρμογή οι κυρώσεις CAATSA από τις ΗΠΑ. Ο ίδιος επεσήμανε πως η Τουρκία έχει πετύχει ν’ αλλάξει «τη δυναμική των χερσαίων ενόπλων τακτικών μάχης», που έχουν αναγκάσει τους Αμερικάνους ν΄ αλλάξουν τακτική.

«Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό (ανάπτυξη πολεμικής τεχνολογίας) χωρίς μια (καλή) οικονομία. Οπότε έχουμε χρήματα. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, αν οι κυρώσεις CAATSA επιβληθούν στην Τουρκία, έχουμε χρήματα στην τσέπη μας μόνιμα. Αλλά το σημαντικότερο είναι πως η Τουρκία άλλαξε τη δυναμική των χερσαίων ενόπλων τακτικών μάχης. Το γερμανικό υπουργείο Αμύνης και το Πεντάγωνο, μιλούν για αυτό. Οι Αμερικανοί αλλάζουν τις τακτικές μάχης από φόβο μήπως τα τουρκικά drones ρίξουν ρουκέτες πάνω στα κεφάλια τους. Και υπάρχει και κάτι ακόμη. Η Τουρκία πέτυχε ένα εξαιρετικό Know how για τις μελλοντικές υβριδικές μάχες. Απέκτησε αυτήν την ικανότητα στο πεδίο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Americans are terrified of Turkish armed drones and had to change tactics for fear of strikes, claims #Turkey's President #Erdogan's advisor Mesut Hakki Casin. pic.twitter.com/Rs4SLqqBr7