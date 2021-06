Κυρ. Μητσοτάκης στον CEO της VW: «Σύμβολο η Αστυπάλαια για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης»

Συνάντηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Oμίλου Volkswagen, Herbert Diess, ο οποίος βρίσκεται στο νησί για την εκδήλωση που αφορά στο project, που θα μετατρέψει την Αστυπάλαια σε ένα πρότυπο νησί ηλεκτροκίνησης και πράσινης ενέργειας, είχε νωρίτερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός πως «αυτό που ξεκίνησε ως ιδέα τώρα γίνεται πραγματικότητα». «Είχα την ευκαιρία να περιηγηθώ στο νησί πριν φτάσετε εδώ και να μιλήσω με τους κατοίκους, οι οποίοι είναι πραγματικά ενθουσιασμένοι με το όλο project. Σίγουρα είναι εξαιρετικά σημαντικό για το νησί αλλά λειτουργεί και ως σύμβολο του τι μπορούμε να κάνουμε για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης. Εργαζόμαστε από κοινού το κράτος, ο Δήμος, με πρωτοπόρες στον τομέα τους δυνάμεις του ιδιωτικού τομέα» συμπλήρωσε ο Κ. Μητσοτάκης.

Ο CEO της VW ανέφερε στον πρωθυπουργό: «είχαμε την ευκαιρία να δούμε τις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, τις γεννήτριες diesel. Ήδη ενημερωθήκαμε για το project και τις αλλαγές που θα φέρει. Πρέπει να ομολογήσω ότι είμαι πολύ χαρούμενος, καθώς αυτή είναι μια από τις πρώτες περιοχές που επισκέπτομαι μετά το lockdown».

«Θυμάμαι πως όταν πρωτογνωριστήκαμε, στα τέλη του 2019, δεν ήμασταν σίγουροι τι ακριβώς έπρεπε να κάνουμε, Δεν γνωρίζαμε ποιο νησί έπρεπε να επιλέξουμε. Θέλω να εκφράσω τη μεγάλη μου ικανοποίηση. Και για εμάς επρόκειτο για ένα project που έπρεπε να κατανοήσουμε, ίσως να αυτοσχεδιάσουμε, αλλά έγινε σπουδαία δουλειά -παρά την πανδημία. Είμαι πολύ ικανοποιημένος» είπε ο κ. Diess.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσθεσε: «Καθώς περπατούσα στο νησί είδα την πρώτη μορφή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τους παλιούς ανεμόμυλους. Και τώρα βλέπουμε τις ΑΠΕ του μέλλοντος: νέες μονάδες ηλιακής και αιολικής ενέργειας που ηλεκτροδοτούν ηλεκτρικά οχήματα. Είναι συναρπαστικό. Και είμαι πολύ χαρούμενος που είστε εδώ».

Εν συνεχεία, ο πρωθυπουργός παρακολούθησε την παράδοση 12 φορτιστών και οκτώ ηλεκτρικών αυτοκινήτων, δωρεά της Volkswagen, στην Αστυνομία, τη δύναμη του Λιμενικού και την Πολιτική Αεροπορία. Επίσης δωρήθηκε ένα ασθενοφόρο. Ο πρωθυπουργός και ο κ. Diess είχαν συζήτηση με κατοίκους για τα οφέλη από τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα για τους πολίτες και το περιβάλλον και ειδικά για την Αστυπάλαια που γίνεται ένα πρότυπο νησί «πράσινης» ανάπτυξης.

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός και ο κ. Diess πραγματοποίησαν μία σύντομη στάση στο Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού.

CEO Volkswagen από Αστυπάλαια: Θα μεταμορφώσουμε το νησί

Το φιλόδοξο σχέδιο για μετατροπή της Αστυπάλαιας στο πρώτο «έξυπνο και πράσινο νησί» της Μεσογείου με την επένδυση της Wolkswagen Group σχολίασε σε ανάρτησή του ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Herbert Diess κατά τη διάρκεια παρουσίασης του έργου και με αφορμή την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Με ανάρτησή του στο twitter ο κ. Herbert Diess έγραψε: Η Αστυπάλαια θα καταστεί ένα εργαστήριο στο μέλλον για την απανθρακοποίηση στην Ευρώπη. Είναι υπέροχο το ότι το έργο αυτό ξεκινά σήμερα μαζί με τον Κ. Μητσοτάκη. Πρόκειται για μια τεράστια δέσμευση! Μαζί θα μεταμορφώσουμε ολόκληρο το νησί: πράσινη ενέργεια, ηλεκτρονική κινητικότητα, νέες υπηρεσίες κινητικότητας».

Astypalea will be a future lab for decarbonization in Europe! Great to start this project with @kmitsotakis today. Huge committment! Together we will transform the entire island: green energy, e-mobility, new mobility services. pic.twitter.com/YrBPd3VUkl

Ο επικεφαλής του Ομίλου εξέφρασε και τον ενθουσιασμό του για το έργο λέγοντας ότι «αυτό που θα δούμε στην Αστυπάλαια τα επόμενα πέντε χρόνια είναι ο μετασχηματισμός που θα περάσει η Ευρώπη τις επόμενες τρεις δεκαετίες».

We are very excited about this project! What we are going to see on Astypalea in the next five years is the transformation Europe will go through in the next three decades. @kmitsotakis @EU_Commission @vonderleyen @TimmermansEU