Συγκρίνεται o Κριστιάνο Ρονάλντο με την Coca Cola;

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν είναι μόνο ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής, με απλησίαστα ατομικά ρεκόρ σ ένα κατ' εξοχήν ομαδικό σπορ. Η προσωπικότητα που βγάζει τα τελευταία χρόνια τον καθιέρωσε και εκτός γηπέδων ως μία επιδραστική φυσιογνωμία, ικανή με μία κίνηση «να κινήσει βουνά». Δεν έχει σημασία αν κατάφερε, όπως λέει η ειδησεογραφία των τελευταίων ημερών, να ρίξει τη μετοχή της Coca Cola κατά 1,6% και να χάσει η εταιρεία 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε μισή ώρα. Αυτό μάλλον δεν συνέβη ποτέ, για όποιον μπορούσε να ρίξει μια απλή ματιά στον πίνακα με τις διακυμάνσεις των χρηματιστηρίων εκείνη την ημέρα. Αλλωστε, ας μη μας εντυπωσιάζουν τα νούμερα. Τέτοια σκαμπανεβάσματα τα βλέπουμε συχνά, τα λεφτά εκεί είναι «αέρας» που φυσάει μία πάνω - μία κάτω και στην τελική δεν έπαθε κάτι η Coca Cola.

Cristiano Ronaldo was angry because they put Coca Cola in front of him at the Portugal press conference, instead of water! 😂



He moved them and said "Drink water" 😆pic.twitter.com/U1aJg9PcXq