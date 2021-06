Ανδρέας Γεωργίου: Στον ευρωπαϊκό φορέα στατιστικών αρχών, ο άνθρωπος που μπήκε στο στόχαστρο του αντιμνημονιακού μπλοκ

Ο πρώην πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ συνεχίζει να αποτελεί για μερίδα του πολιτικού κόσμου το απόλυτο «εξιλαστήριο θύμα».

Όσες φορές και να αθωωθεί και πάλι θα βρεθεί κάποιος να τον στείλει στο δικαστήριο, μέχρι να υπάρξει μια καταδικαστική απόφαση που να αποδεικνύει ότι τα μνημόνια επιβλήθηκαν επειδή υπήρξε κάποια κρυφή συμπαιγνία με τους δανειστές.

Ο άνθρωπος αυτός ορίστηκε προ ημερών από το Ευρωκοινοβούλιο ως εκπρόσωπός του στον Ευρωπαϊκό Συμβουλευτικό Φορέα Διακυβέρνησης στον τομέα της Στατιστικής (ESGAB). Ενός φορέα που δουλειά του είναι να επιβλέπει την λειτουργία της Eurostat και των εθνικών στατιστικών αρχών.

Υπέρ του διορισμού του ανθρώπου, στον οποίο πολιτικά κόμματα και κινηματίες εξακολουθούν να βλέπουν αυτόν που «φούσκωσε» το έλλειμμα του 2009 για να μπει η χώρα στο μνημόνιο, (παρ' ότι αυτό υπεγράφη πριν ο ίδιος αναλάβει στην ΕΛΣΤΑΤ), τάχθηκαν 46 Ευρωβουλευτές, 2 κατά, ενώ υπήρχαν και 8 αποχές.

Ο διορισμός του έγινε σχεδόν παμψηφεί, με υποστήριξη από όλα τα βασικά κόμματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Λαϊκό Κόμμα, Σοσιαλιστές, Φιλελεύθεροι, Πράσινοι). Είναι μια σημαντική αναγνώριση για το έργο του και δείχνει για ακόμα μια φορά πόσο παρανοϊκή ήταν η δίωξή του στην Ελλάδα.

Το tweet του Luis Garicano, αντιπροέδρου του κόμματος των Ευρωπαίων Φιλελευθέρων είναι χαρακτηριστικό:

Nothing can repay the unfair treatment he has received after years of persecution for revealing 🇬🇷 flawed deficit and public debt numbers. Andreas Georgiou cleaned up a politically motivated process and @Europarl_EN can only recognise that. He is the best person for the job